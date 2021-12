Andrea San Martín sobre su vida laboral: “He perdido un montón de trabajos”

Compartir Facebook

La ‘ojiverde’ se pronunció sobre lo mucho que ha perjudicado en su vida laboral, todos los problemas que se suscitaron con Juan Víctor.

Andrea San Martín estuvo en el último programa de Magaly Medina y habló sobre todos los problemas que le ha acarreado las denuncias públicas de Juan Víctor Sánchez. Ella se refirió a su renuncia a ‘La banda del chino’ y dijo que no es el único trabajo que ha perdido.

“¿Con qué intención quieren hacer esto? ¿Con perjudicarme a nivel mediático o con tratar de chantajearme para yo decir: ok, tengo miedo a nivel mediático, mejor entrego o firmo o algo? Yo no lo voy a hacer”, dijo Andrea luego de todas las declaraciones que dio Juan Víctor en televisión nacional.

Luego explicó que ella tuvo que salirse de ‘La banda del chino’, y para su mala suerte, no es el único contrato que se le ha ido de las manos. “Sí, y no uno Magaly, he perdido un montón de trabajos”, señaló Andrea con la voz entrecortada.

“Espero retomar mis trabajos”

La ‘ojiverde’ explicó que le hacen falta los trabajos que tenía y que perdió porque su batalla legal con Juan Víctor se hizo pública. Andrea dice que espera que todo se solucione para bien pues ella es la que mantiene su hogar y a sus dos hijas, y para eso necesita de uno o varios trabajos que le den ingresos fijos.

“Yo les he agradecido a las personas que me han acogido en ese programa, yo espero en algún momento poder retomar mis trabajos porque a las finales yo sigo siendo el sustento de mi casa, a mí nadie me mantiene, yo soy independiente desde hace muchos años atrás y eso son cosas que también te he comentado en algún momento”, comentó.

