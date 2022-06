Andrea San Martín tras pérdida de su bebé: “la parte más difícil es la aceptación”

Compartir Facebook

La exchica reality Andrea San Martín reapareció en redes sociales luego de la lamentable pérdida de su bebé que ella días antes había contado.

“Sé que es una sorpresa que aparezca en mis redes después de tanto tiempo, pero hoy amanecí con ganas de hacerlo, de recuperar mi día a día, mi vida en general. Físicamente no estoy a mi 100% aún, estoy con medicación específica”, comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

La pareja de Sebastián Lizarzaburu confesó que lo más difícil es aceptar lo que pasó, aunque ahora debe ser fuerte por sus dos hijas.

“La parte más difícil es la aceptación de lo que haya sucedido. He leído muchas historias de algunas de ustedes que han pasado por lo mismo, estoy bastante agradecida porque fue muy crítico el tema. A las finales, despertar, estar aquí yo, es algo que debo agradecer. Están mis niñas, mi responsabilidad como madre, enfermas o no, nuestra labor continúa”, agregó.

“No sé cuántas personas mencionar de mi familia que no me faltaron ni un minuto, Sebastián, mi mamá, mi suegra. Ha sido muy indispensable tener a mi familia tan cerca, hasta mis gatos nunca se separaron de mi… No sé cómo explicarles cuánto cariño he sentido”, concluyó claramente afectada.

«Ni yo ni mi familia se burlaría», Juan Víctor responde tras situación de Andrea San Martín

El que viene recibiendo más críticas tras lo sucedido es Juan Víctor pues ha expuesto en sus redes sociales los comentarios que ha recibido de parte de diversos usuarios quienes lo culpan de lo sucedido con la ‘Ojiverde’ ante este panorama Sánchez habló en sus redes.

«Empiezan a saltar creyendo que por una historia que subí hace 7 horas antes de un comunicado de quien ven como guía… gente es delicado… a mi me apena mucho así no estemos de acuerdo en muchísimas cosas que puedan suceder al rededor», dijo inicialmente Juan Víctor.

Y eso no fue todo ya que las críticas siguieron llegando hasta el punto de reportar su cuenta de Instagram.

«Desgraciado tu y tu madre, algún pagarán el daño que han causado, se mofan de algo delicado…», fueron las palabras de un cibernauta.

«La gente esta quemada sinceramente. Nuevamente, ni yo ni nadie de mi familia se burlaría», respondió Juan Víctor por el estado de salud de la madre de su hija.

