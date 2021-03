Compartir Facebook

A través del portal Instarándula, el periodista de espectáculos, Samuel Suárez, dejo ver que, al parecer, el acercamiento entre Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu estaría más cerca que nunca.

En las imágenes que compartió se ve cómo es que la expareja pasea comiendo helados.

“Se especula Andrea y Sebastián andan estrechando lazos más allá de los paternales, por eso estas saliditas sin las bebés prenden las redes”, indicó en redes sociales.

Poco después reveló que una fuente le informó que Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu “están en “remembers” y que aún no sale de su asombro”.

“¿Van a decir que estaban entrenando en el parque? ¿Con helados? ¿Conversando a solas? ¿Qué está pasando?”, consultó él.

SEBASTIÁN LA NIEGA

Ante los rumores de una supuesta reconciliación entre Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu, debido al viaje que realizaron junto a su hija a Ica, el popular “hombre roca” aseguró que solo mantienen una buena relación de padres y que no está en sus planes tener un ‘remember’ con la ojiverde.

“En realidad la noticia más importante, y que ya se sabe desde hace un tiempo atrás, es que la relación entre nosotros obviamente es mil veces mejor a lo que pudo haber sido en su momento cuando existían ciertos conflictos o diferencias por distintos motivos (…) En cuanto a reconciliación creo que ninguno ha pensado en eso, porque como te digo, ambos tenemos la cabeza en el trabajo, en Maia, y llevarnos bien evidentemente. Más allá de eso, no tengo cabeza para otra cosa. A mí me costó muchísimo llegar a donde estoy y poder disfrutar de mi hija como lo hago”, señaló el ex chico reality.

