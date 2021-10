Andrea y Sebastián Lizarzaburu realizan una gran fiesta de cumpleaños a su hija

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Hermoso! La ‘ojiverde’ en compañía del ‘Hombre roca’ sorprendieron a su pequeña Maia con una bella fiesta por su cumpleaños número 6.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu tiraron la casa por la ventana y festejaron el cumpleaños de su pequeña hija. A través de su cuenta de Instagram, compartieron detalles de la fiesta.

También puedes ver: “Las trampas no se plantan solo descansa”, dice Susy Díaz sobre su ex pareja

“Y llegaron los 6! No me la creo. Cuanto aprendizaje a tu lado en estos años, eres mi inicio oficial. Que conserves tu energía, tu pureza y el amor con el que ves la vida. Te amo”, comentó la influencer.

RECIBE REGALO DE SEBASTIAN

A sus 32 años Andrea San Martín ha demostrado ser una mujer hecha y derecha que a pesar de no haber tenido buena suerte en el amor supo salir adelante con sus hijos.

Sin embargo, desde que Sebastián padre de su hija mayor volvió a su vida y esta vez para quedarse, la ‘Ojiverde’ ha demostrado en más de una ocasión que el popular ‘Hombre Roca’ es el indicado para ella y así lo demostró el día de ayer al darle un curioso detalle por su cumpleaños.

Todo apuntaría según rumores a que se trataría de una sortija pues después de tanto tiempo Sebastián se habría animado a pedirle la mano, sin embargo es algo que aún no está confirmado ni por Andrea ni por el mismo.

Pues en el video se logra ver a Lizarzaburu entrar a la habitación donde se encuentra la madre de su hija Maia, le entrega el regalo y ella tiene una llamativa reacción, mientras que él le dice: “El mejor regalo del mundo, mi amor, quiero ver tu cara (…) estoy seguro que tu cara va a ser buena”.

No se logra ver con claridad de que se trataba pero la emoción de Andrea era muy grande.

La exchica reality solo atina a dar un grito de felicidad y allí termina la grabación, pero luego ella vuelve a pronunciarse, y deja a la imaginación que sí estarían comprometidos.

“Por favor, no podemos terminar porque tendría que esperar 8 años para que esa persona llegue a ese nivel de confianza como para regalarme eso. Ni en 8 años hubiera imaginado que a mis 32 años recibiría el mejor regalo del mundo y juro que si no era él nadie nunca me lo daría”, señaló San Martín.

MIRA TAMBIÉN: Gian Marco es criticado por opinar de Residente y J Balvin