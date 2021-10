Andrés Hurtado confiesa que usa “hilo dental rosado”

Compartir Facebook

¡Sin pelos en la lengua! El cómico se molestó con su equipo de producción por no ‘ponchar’ sus prendas muy lujosas que usa en cada programa.

El carismático Andrés Hurtado aprovechó su programa para resaltar sus lujosas prendas de muy alto precio.

“Lo que me cuesta a mi ponerme mis gemelos Louis Vuitton”, fue lo que dijo el conductor para que ponchen su vestuario. Pero eso no fue todo, también contó que sus calcetines son de la marca “Prada”.

Un integrante del equipo de producción aprovechó para bromearlo y aseguró que sus calcetines son de marca “Lancaster”, a lo que el presentador se molestó y acotó que sus zapatos era “Versace”.

El equipo de producción continuó con la broma e indicaron que sus calzoncillos son de la marca nacional “Bostón”, pero Andrés aclaró y dijo: “La gente sabe perfectamente que yo uso… No, Boston no. Yo uso hilo dental, hoy día me he puesto un hilo dental rosado precioso”, afirmó.

ARREMETE CONTRA SU PRODUCTOR

El conductor Andrés Hurtado sorprendió a propios y extraños al revelar tremenda cifra que estaría facturando en su programa. Todo esto, a raíz de una ‘discusión’ con su productor general.

Como se sabe, no es la primera vez que tienen un encontronazo, de hecho, en la edición pasada, tras un tenso cruce de palabras, el popular ‘Chibolín’ terminó “despidiéndolo” generado asombro entre los trabajadores.

“El lunes me llamó el Gerente general de canal Leonard Bigott y me dijo que tú me habías botado y me dijo que el productor general del programa seguía siendo yo y que si Andrés no te soportaba tenía los caminos abiertos para Azteca o la Chola Chabuca y que proceda a retirarte”, dijo el productor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’.

Por supuesto, Andrés no se quedó callado y le respondió: “Y si el señor Leonardo Bigott Gerente general del canal desea que yo me retire del programa vamos a ver si puedes facturar los 12 millones que facturo yo”, concluyó.

