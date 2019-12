Andrés Hurtado: “La India me abandonó”

A poco de finalizar el 2019, el presentador de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, contó que para el otro año espera encontrar el amor, ya que su romance con la cantante ‘La India’ “terminó”.

“Cierro mi año sin amor, mi corazón no ha sido tocado. La India me abandonó, se fue a Puerto Rico y ahora mi corazón está soltero. En todo me va bien menos en el amor. Para el 2020 espero encontrar el amor”, sostuvo Andrés Hurtado.

Asimismo, hizo un balance sobre el año que está por finalizar y contó su cábala para recibir el Año Nuevo.

“El balance de fin de año el país lo ha visto, Dios lo ha visto. Cierro un año exitoso de mucha bendición, de grandes programas que hemos hecho. Siempre digo que Dios decida lo que pasará en el 2020, que él decida lo que nos llegue. Mi deseo más grande es que los pobres del país tengan comida, techo y salud”, dijo.

“La única cábala que tengo es ponerme un hilo dorado ‘Versace’, esa es la única y me funciona”, señaló.

SE SIENTE REJUVENECIDO

De otro lado, también contó que se siente “rejuvenecido” tras el tratamiento al que se sometió en Beverly Hills- Estados Unidos para tonificar su rostro el cual que fue un “regalo” de su hija mayor, Josetty Hurtado.

“Han sido 27 puntos que se han tocado en mi rostro, nariz, párpado, me he formado pómulos para estar regio para Año Nuevo. Todo muy bien, espectacular. No ha habido complicaciones ni nada de eso. Me siento bien, me siento rejuvenecido y siempre aconsejo a todo el mundo que cuando no se siente bien, opérense. Quítenles la plata a sus maridos”, señaló.

“Le agradecí a mi hija Josetty que ella me ha regalado esto. Estoy muy orgulloso de ella y siempre lo estaré”, dijo.