Andrés Hurtado: “Quiero ser presidente porque el pueblo me lo pide”

El programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ cumple cinco años en la pantalla chica, cinco años de ayuda social, de apoyo a los más necesitados y de llevar alegría a los hogares peruanos. Un espacio familiar bajo la conducción del carismático Andrés Hurtado, que viajó a Argentina y tuvo un encuentro por su aniversario con la destacada figura Susana Giménez.

La entrevista reveladora se verá hoy como parte del gran especial que alista Hurtado, quien incluso no dudó en ponerse de rodillas y pedirle matrimonio a la estrella gaucha tras confesarle que piensa candidatear a la Presidencia del Perú en las próximas elecciones.

-¿Cómo fue tu encuentro con la diva argentina Susana Giménez?

Este sábado vamos a tener a Susana Giménez en el programa , el encuentro fue maravilloso, me ha concedido más de una hora de entrevista, y el sábado será un placer tenerla para que todo el país pueda ver a una hermosa diva humana , mujer.

-Le pediste a Susana que sea tu primera dama. ¿Cómo lo tomó ella?

Ya lo van a ver el sábado (hoy) en mi programa.

-¿Cómo recibes estos cinco años de éxito en Panamericana Televisión?

Dios nos ha ayudado y no me la puedo creer, nunca digo qué voy a tener un sábado, aprendí a no ladrar por gusto, sino entregar el resultado al país. Para que Susana haya concedido una entrevista a mi programa hay que sentirnos orgullosos.

-Y eso se ve reflejado sábado a sábado con el respaldo del público…

Mi programa es un espacio familiar que lo ven personas de hasta 105 años edad, gracias por confiar en estos cinco años de ‘Porque hoy es Sábado con Andrés’. Mi público objetivo son las amas de casa que permiten ver a su hijos un programa que solo brinda ayuda social.

-Tus hijas se han convertido en todo un boom en las redes sociales …

Este sábado las tendré por primera vez a las dos juntas en mi propio set, pero estoy molesto con ellas porque no me dieron la exclusiva a mí. Se han paseado por todos los canales, pero por ser mis hijas las recibiré.

-¿Cómo te sientes al saber que Josetty será la primera peruana invitada a estar en un barco de oro?

Es la línea Bellami Hair que la llevará al barco de oro, son 36 influencers del mundo y me siento orgulloso por los logros de Josetty, ella tiene 52 marcas mundiales que maneja. Génesis se está iniciando y ya tiene 11 marcas americanas trabajando con ella. Mi hija Josetty es una peruana que está conquistando el mercado norteamericano y me imagino que las mujeres que la siguen se sienten felices con ella porque les da consejos de como bajar de peso, además de algunos tips de belleza.

“VOY A SER PRESIDENTE”

Andrés estuvo ayer en el programa ‘Hablemos claro’ de Nicolás Lúcar por Radio Exitosa y participo de la secuencia ‘Se busca presidente’ donde manifestó sus deseos de gobernar el país y convertirse en presidente el 2021.

-Es sorprendente que hayas deseado hacer política, eres un personaje del espectáculos y del humor pero nadie te asocia a la actividad política…

El mundo entero está cambiando, en Ucrania el actual presidente es actor cómico, imitador. A la gente ya no le gustan los candidatos políticos, busca una propuesta humanitaria. Por ejemplo yo no soy político, el presidente de Ucrania tampoco, pero lo que tuvo es huevos porque al día siguiente cerró el Congreso y recorrió todo su país, como yo recorro el Perú.

-¿Desde tu visión qué es lo que consideras que necesita el país?

Yo tengo quinto año de primaria, no terminé el colegio y creo que para gobernar se necesita delegar y para delegar me he juntado con especialistas de primer nivel para mí. Siempre he dicho que Salomón Lerner Ghitis sería el Presidente del Congreso, es un hombre extraordinario que no se dejó pisar el poncho por nadie, he conversado con él largo y tendido así como con Hernando de Soto para que se encargue del tema de Economía.

-Queda claro que la gente está harta de los políticos porque son incapaces de conducir y resolver los problemas del país ¿Pero por qué tendrían que votar por ti?

Porque ya el país se sintió ‘cojudeado’, ya abrieron los ojos. Yo les enseñé a mis hijas y les dije cuando podamos vamos a comer arroz con huevo y cuando se pueda vamos a ponerle un bistec encima, pero nunca van a ponerse una falda larga para visitarme a un penal. Por eso todos decidí cambiar a ‘Chibolín’, dejé los tacos, las pelucas y lo enterré, ha muerto, porque en el 2021 voy hacer el presidente del Perú sí o sí. En mis 28 años en mi pobreza extrema los extraterrestres me dijeron que iba ser el Ferrando en la televisión peruana. He tenido contacto con los extraterrestres 8 veces en 22 años, cada dos o tres años. Ellos son muy gigantes, miden 8 metros.

-¿Y con qué partido político participarías?

Ya se los voy a decir más adelante, ya tengo un partido político, pero mi mejor partido van hacer los pobres, ya se fregaron todos los políticos, porque he dicho que voy a regalar 3 mil millones de dólares y les voy a poner casa a los pobres.

SE CODEA CON LOS GRANDES

El set de Andrés Hurtado se viste hoy de gala pues no solo Susana Giménez engalanará su programa, también estará la Vicepresidente Senior y Directora General de CNN, Cynthia Hudson. Una entrevista que paralizará a toda la televisión de habla hispana.

“Lo que más me indigna es la delincuencia, la extrema pobreza con la que lucho todos los sábados en mi programa, hace cinco años recorro el país sin saber de esto porque quiero ser presidente, porque el pueblo me lo ha pedido”.

POR VERÓNICA RONDÓN

FOTOS: Diego Vértiz