Andrés Hurtado se solidariza con ‘La Pepa’: “Estoy yendo por ti, al rescate”

Tras la fuerte crisis que atraviesa el comentarista argentino, Andrés Hurtado le ofrece su ayuda para que pueda salir de esta difícil situación.

Horacio Baldessari, vive un drama desde hace meses atrás por motivo de problemas económicos, pues el ex jugador está viviendo en un hotel de muy mala reputación, debido a que hace varios meses no cuenta con suficiente dinero para pagar la renta.

Ante ello, Andrés Hurtado no dudo en brindarle su ayuda y mencionó que iría a su rescate: “Nuestra Pepa Baldessari está sufriendo diez mil males. Es una persona que el Perú lo ama, y no podemos hacer caso omiso y no podemos ser indolentes en no preocuparnos por él”, comentó.

Indicó que irá al hotel donde se encuentra hospedado y que le dará ‘una mano’: “Él está en estado de abandono y se ha sumergido en esta profundidad, su alma está destrozada, pasando momentos muy difíciles. Aprovecho para poder yo decirle ‘tranquilo’, en este instante estoy yendo por ti, al rescate. Lo que sea, yo te voy a escuchar, lo que tú deseas que yo haga por ti, eso va a suceder”, concluyó.