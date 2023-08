Andrés Hurtado sobre «La Uchulú»: «Es tierno, me da ganas de adoptarlo» (VIDEO)

¡Continúa la polémica! El último martes 15 de agosto se dio inicio a “La Casa de Magaly”. El reality de convivencia de la popular “Urraca” volvió a lo grande y esta vez tiene a sus 11 “mostritos” de la farándula. A medida que pasan los días, los participantes se van conociendo y opinando sobre ellos. Este es el caso de Andrés Hurtado, quien habló sobre la participación de “La Uchulú” en “La Casa de Magaly”.

¿Qué le dijo Andrés Hurtado a “La Uchulú”?

El quinto episodio de “La Casa de Magaly” llegó la noche de ayer. Los 11 famosos nos regalaron diversos momentos, pero uno de los más “hilarantes” fue el protagonizado por Andrés Hurtado. El conductor de televisión pidió que lleven su cama, entre otras comodidades, las cuales serían exclusivamente para él.

Luego de ello, Andrés Hurtado dejó aflorar su “soberbia” con “La Uchulú”. “Invítame un vasito de agua por favor”, indicó “Chibolín”, a lo cual la actriz cómica aceptó. Esto fue notado por Carlos Cacho quien le recriminó al conductor por su actitud. “Es mi chacha”, respondió Andrés Hurtado.

En el confesionario, el “hermano superior”, opinó sobre la participación de “La Uchulú” en “La Casa de Magaly” y sus comentarios sorprendieron a todos.

“Hay un personaje muy tierno, que me da ganas de adoptarlo. Te hablo de “La Uchulú”. Por ejemplo, ese es un personaje tierno, linda. Veo su carita y no sé si darle una propina o adoptarlo”, agregó Andrés Hurtado.

¿Cacho racista?

Todo se dio cuando los integrantes del reality empezaban a acomodarse en sus respectivas habitaciones. La “Uchulú” comía un sándwich y entró a una de las habitaciones donde estaba Alfredo Benavides, Patricio Suárez Vértiz y Carlos Cacho. El maquillador al ver a la influencer comiendo en la habitación, tuvo duras palabras contra ellas y le recriminó de mala manera.

“Bebita, no te puedes pasear con la comida por toda la casa. No me gusta el cuarto con olor a comida, de verdad. Comes abajo en el comedor, donde come la gente. No se come en la habitación bebita linda. Por favor, ¡no te estés paseando con tu comida por toda la casa!”, le reclamó el maquillador.

Ante esto, la “Uchulú” optó por irse sin decir ninguna palabra, pero la molestia de Cacho no terminaría ahí. Contrariado por la actitud de la actriz cómica, Carlos Cacho buscó respuestas en Patricio Suárez Vértiz, quien, muy diplomático, intentó explicarle lo sucedido.

“¿Por qué se pasea con su comida por la casa? Porque hay diferentes culturas”, señaló el músico, a lo que el estilista refutó de manera despectiva: “Ella cree que está en Bagua Grande”.