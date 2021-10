Andrés Hurtado sorprende al revelar cuánto gana: “facturo 12 millones”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El conductor Andrés Hurtado sorprendió a propios y extraños al revelar tremenda cifra que estaría facturando en su programa. Todo esto, a raíz de una ‘discusión’ con su productor general.

Como se sabe, no es la primera vez que tienen un encontronazo, de hecho, en la edición pasada, tras un tenso cruce de palabras, el popular ‘Chibolín’ terminó “despidiéndolo” generado asombro entre los trabajadores.

También puedes ver: Australiana con dos vaginas contó su experiencia: “me hicieron sentir que estaba loca”

“El lunes me llamó el Gerente general de canal Leonard Bigott y me dijo que tú me habías botado y me dijo que el productor general del programa seguía siendo yo y que si Andrés no te soportaba tenía los caminos abiertos para Azteca o la Chola Chabuca y que proceda a retirarte”, dijo el productor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’.

Por supuesto, Andrés no se quedó callado y le respondió: “Y si el señor Leonardo Bigott Gerente general del canal desea que yo me retire del programa vamos a ver si puedes facturar los 12 millones que facturo yo”, concluyó.

También te puede interesar: «No entiendo como ganó hace dos años», Santi ‘chanca’ a Vania Bludau

“No te burles de mí”, Andrés Hurtado ‘parcha’ a su productor y lo despide

Como se recuerda en su última emisión del programa el conductor dio a conocer que en su infancia vivió precariamente y hasta confirmó que nunca pudo bañarse con agua caliente.

Por otro lado, siguiendo con su programa Andrés reveló que habla varios idiomas siendo uno de ellos el quechua por lo que se animó a cantar parte de una canción en el idioma lo que dejó sorprendidos a algunos y despertó las risas de otros.

La sorpresa y mal rato se lo llevo minutos después al notar que su productor se estaba riendo de su canto y de lo que dijo que según Andrés sabía hablar varios idiomas.

«El hecho que seas mi productor general no tienes derecho a reírte así porque me estás dejando un poco mal, ¿entiendes?», dijo en un inicio sumamente serio el polémico ‘Chibolín’.

Pues al parecer no le habría gustado para nada las burlas de su productor musical lo que hizo que lo ‘parchara’ en vivo a vista y paciencia de sus televidentes y personal de producción.

«Si he cantando es porque canto en quechua y si hablo idiomas deja que la gente me crea así no hable. No te burles de mí te lo pido por favor, te puedes retirar. Ya no trabajas más», agregó sumamente furioso Andrés Hurtado. Cabe señalar que al final todo se habría tratado de una broma.

MIRA TAMBIÉN: «En toda relación hay altibajos», dijo Virna tras cumplir 24 años de relación con Ismael