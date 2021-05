Andrés Hurtado sostiene que Andrés Wiese se copia de su estilo y belleza

Compartir Facebook

El conductor de televisión Andrés Hurtado volvió a defenderse de las críticas por pedir que lo incluyan en la nominación del ‘Rostro más bello del 2021’.

Recordemos que Hurtado se mostró indignado por el actor Andrés Wiese, quien salió nominado por segundo año consecutivo en el concurso mundial de belleza.

Esto hizo que Magaly Medina criticara las palabras del conductor y afirmara que usando muchos filtros jamás podría llegar al certamen.

“Señora Magaly Medina, con el respeto que usted se merece… No estoy de acuerdo con usted. Andrés Wiese es el que se quiere parecer a mí. Rectifico su impecable periodismo”, fue el mensaje que se leyó en su historia de Instagram.

Luego de exigir disculpas de parte de la Urraca por el ‘exabrupto’, el presentador de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ aprovechó que se probaba unos lentes para demostrar que la imagen no tenía retoques.

“Espero que Magaly Medina no me diga que soy Andrés Wiese o que soy superior a él…¡Por supuesto! Magaly dijo que yo tenía filtros y no tenía filtro, bueno, habrán retocado ellos, yo no”, agregó con evidente molestia.

“Si Andrés Wiese ha podido ser uno de los rostros más bellos porqué no… no voy a decir que hubiera ganado, pero por lo menos que me pongan en la terna (lista), ¿No?, concluyó.

Andrés Hurtado quiere ser el ‘Rostro más bello del mundo’

El conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, Andrés Hurtado, alzó su voz de protesta desde su cuenta oficial de Instagram y se mostró en contra de que su tocayo, el actor Andrés Wiese, haya sido nuevamente nominado a participar como ‘El rostro más bello del mundo’.

Por ello pidió también estar en el concurso. Hurtado publicó una foto junto a Wiese, donde señala que debe haber una equivocación en los apellidos en vista que ambos tienen el mismo nombre y cierto parecido.

“No estoy de acuerdo con la nominación por segunda vez de este joven @andreswiese_r para ser escogido como ‘El rostro más bello del mundo’… ¡Deberían darnos oportunidad a todos nostros! ¡Me parece un fraude! A veces pienso que se equivocaron de apellido, ya que ambos somos Andrés», manfiestó.

