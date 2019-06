Andrés Hurtado : “Soy padre antes que hombre”

A vísperas de celebrar su día, el carismático Andrés Hurtado recibe a diario Karibeña en su hogar. Se confiesa papá ante todo y cuenta que tras divorciarse no piensa rehacer su vida marital por respeto a sus tres hijas.

Chalaco de nacimiento, el conductor de televisión Andrés Hurtado (54), nos abrió las puertas de su lujosa casa, para contarnos pasajes de la dura vida que le tocó sobrellevar en su infancia y parte de su adolescencia. A pocas horas de celebrar el Día del Padre y acostumbrados a verlo en saco y corbato, hoy, Andrés nos muestra su lado íntimo enfundado en una pijama de Superman. Josetty (31), Génesis (19) y Lucianita (4), son el tesoro más preciado del animador, quien pese a sus fracasos amorosos, ha conseguido convertirse en un hombre exitoso y dueño del amor de su familia.

-¿Cómo celebrarás mañana el Día del Padre?

El día del padre es muy triste para mí porque no tengo a mis hijas conmigo, solo veo a Lucianita cuando está en Lima, porque a veces se va Arequipa con sus abuelitos.

-Dicen que cada hijo es diferente ¿Cómo tomaste tener una hija después de 27 años?

Con Josetty y Génesis he sido casi padre y madre, y me he partido en diez para ellas. Génesis nació en Estados Unidos, Josetty estudiaba en Estados Unidos, porque como en esa época no tenía plata para pagarle los estudios acá, la mandaba para allá porque es gratis. Lucianita nació acá, es peruana de una madre maravillosa que es Patricia Martínez, ella es abogada con dos maestrías, es una gran mamá.

-Esto demuestra que si se puede llevar una buena relación entre padres, pese a la separación de pareja…

Si. La tristeza que siento es ver como los padres involucran a sus hijos en las peleas, ya no puedes ir al colegio, no puedes compartir una Navidad, están en la guerra de los celos. La idea es concientizar a los papás, que la culpa no la tienen los hijos. Gracias Dios vivo en paz, porque con las madres de mis hijas me llevo extraordinario.

-¿Sientes que estás haciendo una buena labor de padre?

Si. Soy el mejor padre del mundo y mis hijas me lo hacen saber. Nunca voy a rehacer mi vida marital, por respeto a mis hijas, primero soy padre que hombre. Prefiero quedarme eternamente solo, porque cuando viene otra relación diferente no sabes cómo lo van a tomar y ya estamos muy viejos para rehacer cosas.

-¿Eres un papá estricto?

A Josetty y Génesis las hago llorar sangre toda su vida, soy muy estricto como papá porque no las tengo acá. A los hijos hay que enseñarles y dirigirlos con control remoto de acá a Estados Unido, es un poco complicado. Cuando ellas vienen o viajo, reciben un curso intenso de padre estricto, se van bien fresquitas de cerebro, pero no puedo decir eso de Lucianita porque ella trapea conmigo, hace lo que quiere conmigo, no la puedo dominar todavía jajaja. Si yo hubiera tenido de joven, la oportunidad que ellas tienen para brillar, no me hubiera matado limpiando casas cuando tenía 13 años.

-¿Cuál es la mejor herencia que le dejas a tus hijas?

El profesionalismo y el no a la mediocridad.

-¿Cuál es tu mensaje por el Día del Padre?

El Día del Padre es todos los días, nuestros padres hay que cuidarlos, amarlos y Dios hizo la boca para decirles cuanto los amamos, para que cuando se mueran no estén como imbéciles, diciendo ‘mamá o papá como te extraño’.

“MI PADRE LIMPIABA MESAS PARA DARNOS DE COMER”

-Y así como has sido un buen padre ¿también has sido buen hijo?

El mejor hijo que pueda tener el planeta. Mi papá es un hombre vaporino, cocinero. Don Andrés Marcelino Hurtado Morzán, que en paz descanse, fue un hombre trabajador, un hombre que limpiaba mesas en un restaurante para que le regalaran papas, para llevarnos a nosotros. Eso me lo contaron cuando mi papá ya se había muerto.

-¿En algún momento faltó la comida en tu casa?

Un millón de veces y no me da vergüenza decirlo. Por eso, no permito que la gente no tenga donde dormir como yo, ni que les falte el hambre como yo.

-¿Por qué dices que no tenías dónde dormir?

Porque en un colchón de una plaza y media dormíamos 3 hermanos. Lo que aspira un pobre son tres cosas: orinar en un wáter porque yo orinaba en bacinica, bañarse en agua caliente porque los pobres nos bañamos en agua fía y dormir solo, porque 4 o 5 dormíamos en un colchón.

“SERÉ EL PRÓXIMO PRESIDENTE”

-¿Qué consideras que te falta hacer?

Me falta ser presidente del Perú en el 2021.

-¿Es cierto lo de la presidencia porque todos lo toman como un chiste tuyo?

Voy hacer tu presidente quieras o no, sino pregúntale a tu madre como le dije a César Hildebrant. Las mamás son la que mandan en la casa, y por eso tengo el 66,7% con estudio de mercado a nivel nacional, que todas las mamás y las abuelas del país me aman.

“ME ENCATA AYUDAR A LOS DEMÁS”

-Se podría decir que tu lado solidario proviene de tu padre…

Si, desde niño tengo eso de ayudar a los más necesitados. A eso me dedico de lunes a lunes, otras de las mujeres que me sorprende mucho es mi mejor amiga, mi hermana, Esther Capuñay. Nosotros estamos conectados y tenemos una bonita amistad porque nos encanta los temas sociales, y conozco su corazón y queremos hacer muchas cosas juntos.

-¿Y cómo te va en el programa?

Es un éxito, en poco tiempo cumpliremos 5 años. Subsistir es porque Dios me ama, porque Dios ha visto que somos profesionales. Mis productores son unos vagos, los 32 del equipo todos son zánganos, vagos y hacen y deshacen son muy profesionales jajaja. Nunca en mi vida los he gritado.