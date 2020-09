Andrés Hurtado vence a la COVID-19, es dado de alta y sale caminando

View this post on Instagram

¡Ya de alta! Vencí a este c*nchadesumadre llamado COVID Jaaaa! Se creía más poderoso que Dios, porque quien lo venció es nuestro Señor Jesús! 🙏🌹 @elcomercio @larepublica_pe @rppnoticias @exitosape @tromeoficial @atv.pe @lakaribenape @latina.pe @tvperuoficial @canalnoficial @panamericana.pe @diarioperu21 @americatelevision @americanoticias