Andrés Hurtado viajó a Los Ángeles para sorprender a sus hijas en Navidad, pero ellas estaban en otro Estado

Andrés Hurtado sorprendió a su extenso grupo de seguidores al relatar la difícil travesía que experimentó el 24 de diciembre para llegar a Estados Unidos. Él buscaba pasar la Navidad junto a sus hijas Josetty y Génnesis. Además, planeó darles una grata sorpresa yendo a visitarlas. No obstante, el sorprendido resultó siendo el propio Andrés Hurtado luego de enterarse de que sus hijas estaban en otro Estado. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La aventura navideña de Andrés Hurtado

A través de un conmovedor video compartido en su cuenta de Instagram, el popular conductor relató su intento de sorprender a sus dos hijas, embarcándose hacia Los Ángeles. Sin embargo, justo antes de abordar el avión, se enteró de que las jóvenes habían viajado a Las Vegas.

A pesar de esta situación, el presentador peruano no se desanimó, ya que con la ayuda de una persona cercana logró adquirir un segundo pasaje para dirigirse a Las Vegas y reunirse con sus hijas. No obstante, tuvo que hacer esfuerzos considerables para vencer el tiempo y no perder el vuelo.

@andreshurtadooficial ✈️🇺🇸 24 de Diciembre – Historia de un reencuentro: La travesía de un padre y todo lo que es capaz de hacer por sus hijas. ♥️ @Josetty1 @gennesishurtado ♬ Fantastic healing songs for yoga and meditation(1293762) – kotonaga

“El destino quería separarnos. Se me partió el alma y el corazón, yo en el avión y ellas en otro destino, estaban camino a Las Vegas. (…) Vamos a ver si encuentro vuelos para llegar a tiempo. Debo de buscar la maleta urgente y de ahí tengo que buscar el terminal”, narró el presentador de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’.

Después de casi una decena de horas de trayecto, Andrés Hurtado logró aterrizar en Las Vegas poco antes de la medianoche, permitiéndole reunirse con sus hijas y celebrar la Nochebuena juntos después de varios años.

Junto a sus hijas

Tras una cansada jornada de casi diez horas, Andrés Hurtado concluyó su viaje al aterrizar en Las Vegas minutos antes de la medianoche. El emotivo encuentro con sus hijas rebosó de alegría y emoción, marcando el final de una búsqueda perseverante para disfrutar juntos la Nochebuena después de varios años separados. Como él recalcó en su video, decidió darles la sorpresa a sus hijas, pues hace muchos años que viven estas fiestas navideñas separados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gennesis Andrea Hurtado (@gennesishurtado)

Sin embargo, el difícil trayecto de Andrés Hurtado no se detuvo ahí. El controvertido presentador, durante una llamada al programa ‘Todo se filtra’ de Samuel Suárez, compartió que, debido a la altitud y las bajas temperaturas en Las Vegas, se vio obligado a retornar a Los Ángeles, ya que esto estaba afectando su salud.

A pesar de los contratiempos, el polémico conductor demostró que el amor y la voluntad pueden superar cualquier desafío. En ese sentido, pasó la Navidad en familia y no dudó en compartir el momento en sus redes sociales preparando una cena navideña.