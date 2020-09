Andrés Soto, el joven cusqueño que la rompe en TikTok

Compartir Facebook

TikTok, la red social en la que puedes publicar pequeños videos de un minuto, tiene ahora a un joven cusqueño como uno de sus máximos exponentes. Con más de medio millón de seguidores en esta plataforma, Andrés Soto, de 21 años, es ya el TikToker más seguido del Cusco y varias regiones. El estudiante de manejo de maquinaria pesada que durante la pandemia descubrió su talento para hacer videos entretenidos, nunca imaginó que se convertiría en embajador de las costumbres andinas desde su comunidad de Vilcamarca (distrito de Kunturkanki), Cusco.

–¿Qué siente al ser un TikToker tan famoso?

No me siento famoso, soy un chico normal que tiene muchos seguidores, nomás… (risas). Me gusta hacer videos y ayudar a mi comunidad con ello.

–Pasaste el medio millón de seguidores, ¿qué planes en el mundo digital?

Mi tema es superar los 10 millones de seguidores para seguir ayudando a mi comunidad y dando a conocer mi país, nuestras costumbres, mi Vilcamarca querido.

–¿Cómo cargas tu celular?

En la comunidad cargamos los celulares con un panel solar grande, que está conectado a una batería. Es la forma que tenemos de seguir conectados con el mundo, agregó Andrés.

–¿A qué te dedicas hoy?

Estaba en el negocio de las telas, con eso pagaba mis estudios, pero con la pandemia dejé de trabajar y me vine a mi comunidad a ayudar a mis abuelos y mi familia. Soy el quinto hermano y todavía tengo hermanos pequeños a quienes cuidar y dar el ejemplo.

–¿Qué dicen tus padres de lo que haces?

Se ríen mucho. A veces se meten en mis videos sin darse cuenta, yo me río nomás y los presento.

–¿Qué le dices a la gente que te sigue ahoras?

Que se cuiden mucho de esta pandemia. Tengo fe que Diosito nos va a ayudar y pronto estaremos mejor que antes. No salgan, no se expongan, expresó Andrés .

