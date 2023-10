«Los doctores no saben que tengo», Andrés Wiese preocupa a sus fans con su estado de salud

Andrés Wiese preocupó a sus fans al publicar una fotografía donde se le ve internado en una clínica, al parecer el actor no se encuentra muy bien de salud.

El recordado «Ricolás» contó a través de sus redes sociales que se encuentra delicado por lo que le están realizando diversos exámenes para determinar cuál es la causa de sus síntomas.

Preocupado por su salud

El actor público una fotografía donde lucía hospitalizado, sin dar muchos detalles de su condición, Andrés contó a grandes rasgos cuál es su situación.

«Aún los doctores no saben qué es lo que tengo con exactitud, pero me siguen haciendo pruebas. Ahora por entrar a endoscopia”, escribió.

Además, Wiese le dedicó un mensaje a todos sus seguidores quienes no dejaron de mostrarse preocupados por el bienestar del artista quien siempre ha presumido un buen estado físico.

Cabe resaltar que semanas atrás el actor había publicado en sus redes sociales que se encontraba realizándose exámenes médicos porque tenía ciertas dolencias físicas.

En aquella ocasión, Andrés Wiese precisó que luego de haber participado en un campeonato de fútbol, comenzó a presentar una serie de dolores que le causaron mucha preocupación.

«Chequeos antes de las tomografías en la cabeza. Ya me parecía raro terminar el campeonato de exalumnos sin pasar por aquí”, escribió el artista.

Asimismo, señaló que su diagnóstico médico era un traumatismo intracraneal no especificado, un esguince y torceduras del maxilar.

Experiencia cerca de la muerte

Andrés Wiese, quien se encuentra conduciendo un programa dedicado a los viajes.

Contó que tuvo una experiencia cercana a la muerte cuando se visitaba por Tarapoto.

De acuerdo al actor, él y su equipo estuvieron cerca de sufrir un accidente que pudo haberles costado la vida.

Pues el vehículo en el que se desplazaban quedó al borde de un precipicio.

Según lo que señaló, las dos llantas del carro estaban en el abismo, por lo que si cometía un error al momento de salir de esta situación, ponía su vida en riesgo al caer varios metros al río Huallaga.

“Tenía las dos llantas de la camioneta en el abismo y si me equivocaba otra vez, entre primera y retro, me iba a ir al río Huallaga. Gracias a Dios no nos fuimos”, reveló.

Actualmente, el actor no se encontraba realizando algún proyecto de actuación.

Por lo que se espera su pronta recuperación para que pueda seguir provocando suspiros en la televisión peruana.