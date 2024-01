«Esos ojitos lindos», Andrés Wiese se luce en amores ¿De quién se trata?

Andrés Wiese se lució en redes sociales bastante ilusionado y enamorado, como se sabe el modelo de encuentra soltero desde hace ya algún tiempo.

Es así que el actor enloqueció a sus fans tras dedicarle unas tiernas palabras a alguien en especial, un ser que ha estado con el en las buenas y en las malas por lo que no dudó en presumir su amor en redes sociales.

¿Enamorado?

Andrés Wiese ha alborotado las redes sociales luego de compartir un romántico mensaje, fans aseguran que se encuentra nuevamente enamorado, pero ¿De quién?

El actor compartió un tierno video en sus historias de Instagram con su perrita Mentita quien adoptó hace ya algún tiempo y es quien, por ahora, se lleva toda su atención y engreimientos.

Y es que el artista ha estado lejos un corto tiempo disfrutando de sus vacaciones por lo que había estado separado de su fiel compañera.

Es así que bien aterrizó en Lima lo primero que hizo Andrés fue darle todos los mimos posibles a su mascota quién lo esperaba ansiosa.

«Por fin juntos otra vez», decía el corto video donde Andrés llena de besos a Mentita.

Y como si eso fuera poco se la llevó de paseo en su carro y no dudó en registrarlo en redes, pues la perrita demostraba emoción por ver a su fiel compañero nuevamente.

«Tú y yo y esos ojitos lindos», escribió el actor junto al video donde Mentita va en el asiento del copiloto emocionada por salir a dar su paseo nocturno.

Como se sabe hace 3 años el actor adoptó al animal quien se encontraba en estado de abandono por lo que no lo dudo dos veces y se la llevó para que forme parte de su familia.

«Gracias infinitas por escogerme para cuidarte y amarte», dice parte del mensaje de una emotiva publicación que le dedicó hace ya algunos meses atrás.

Lamentable episodio

Como se recuerda, el año pasado, a través de sus redes sociales, el actor Andrés Wiese denunció públicamente la agresión de la que fue víctima cuando se encontraba paseando a su mascota. El hecho sucedió cuando una mujer empieza a insultarlo quejándose de que muchos perros defecaban en la puerta de su casa.

La vecina no solo insultó al actor, sino que también lo golpeó y se mostró muy mortificada.

Me acaba de pasar, estoy paseando con ‘Menta’ (su perra) como todas las mañanas y salió una señora de su casa, los perros olfatean, estoy con mis bolsas, pero esta mujer ha salido a atacar, a insultar y a golpear. He decidido grabarla porque creo que hay que hacer estas denuncias, no había como calamar a la señora, toda esa rabia, todo lo que tenga es una persona peligrosísima fuera de violenta”, contó desencajado el actor.

Afortunadamente, este bochornoso momento que vivió quedó atrás luego de que seguidores y personajes del espectáculo le brindarán su apoyo ante tal falta de respeto.