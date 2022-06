Andrés Wiese se siente parte de ‘Al fondo hay sitio’: “les deseo todo el éxito”

Compartir Facebook

El popular actor Andrés Wiese siempre ha despertado más de un suspiro entre sus fanáticas. Esta vez, se despidió mediante un extenso mensaje en redes sociales tras el final de ‘Junta de Vecinos’, serie donde compartió con grandes actores nacionales e internacionales.

En la misma publicación, el recordado ‘Nicolás’ no se olvidó de sus compañeros de ‘Al fondo hay sitio’, y les deseo todo el éxito del mundo.

“Gracias a cada uno de mis queridos y talentosos compañeros actores, y sobre todo gracias a quienes nos acompañaron todos estos meses desde sus casas”, dijo Wiese.

“Finalmente, se acabó ‘Junta de vecinos’, pero hoy arranca mi familia de ‘Al fondo hay sitio’ en ese horario por América Televisión y les deseo todo el éxito del mundo”, agregó el popular ‘Ricolás’.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar y más de una fanática le pidió a Andrés Wiese que regrese a la serie: “¿Volverás?”, “Regresa, AFHS no es lo mismo sin ti”, “Ya pues Ricolás ya vuelve a Al fondo hay sitio”, “Ahora vuelve a Al fondo hay sitio, “¿Cómo que no habrá Ricoláaas?”, “Andrés, el público te aclamaba, vuelve a Al fondo hay sitio”, son solo algunos comentarios que se leen en la publicación.

