Andrés Wiese. Sí quise besar a Mayra Couto

Andrés Wiese se volvió a referir a su colega Mayra Couto durante una nueva entrevista con Aldo Miyashiro en ‘La banda del chino’, en la que relató el comentado episodio en que intentó besar a la actriz mientras estaban en Nueva York por una gira artística junto a Magdyel Ugaz.

“La pasamos genial. Fuimos de bar en bar hasta que empezó a llover torrencialmente y decidimos volver al hotel”, explicó el actor.

Es en ese momento que, de acuerdo a la versión de Wiese, fue la propia Mayra quien le pidió compartir la habitación del hotel en Nueva York.

“Cuando llegamos al hotel, ella me dice que tenía miedo de subir a su habitación. No sé si la compartía con Magdyel Ugaz. Así que ella decide ir conmigo a mi habitación”, aseguró el recordado Nicolás de ‘Al fondo hay sitio’.

En este sentido, Andrés Wiese aceptó haber intentado besar a Mayra Couto, pero descartó haberla obligado o forzado a ello. “Estábamos echados en mi cama y confieso que hubo un acercamiento (…) Reconozco que leí mal una señal, me equivoqué e intenté darle un beso que ella lo frenó”, relató.

“Agradezco que no se haya dado ese beso porque me hubiera sentido muy mal”, agregó Wiese que no se guardó nada sobre su trabajo con Mayra y recordó en el programa de Aldo Miyashiro una incómoda escena que tuvo que grabar con ella en ‘Al fondo hay sitio’.

“A Mayra (Couto) le fastidiaba mi olor a cigarro, porque reconozco que soy fumador. Yo siempre traté de tener un caramelo o una menta para no incomodar a mi pareja (en la actuación) porque lo entiendo y lo respeto”, explicó Andrés Wiese.