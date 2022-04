Andy Polo debutó con gol en Universitario: “Mi trabajo no lo confundo con lo personal”

Compartir Facebook

El futbolista debutó con Universitario en medio de la polémica denuncia que le hizo su ex pareja, y anotó un gol que le dio la victoria a su equipo.

Andy Polo debutó el fin de semana con Universitario en medio de las críticas al club por haberlo contratado. Y es que el futbolista está envuelto en una polémica luego de que su aún esposa lo denunciara por abuso doméstico.

Andy Polo anotó el gol de la victoria para Universitario imponiendo el 2 – 1 ante Ayacucho FC, sumando 3 puntos importantes en el Torneo de Apertura. A su salida del encuentro, el futbolista se animó a dar detalles del partido y de su vida privada.

“Gracias a Dios se dio un bonito gol y pudimos conseguir unos tres puntos muy importantes para nosotros. Sabíamos que veníamos a una plaza que era difícil”, reveló Andy. “Esto es para todos. Para la hinchada y para cada uno de nosotros que corrió y metió hasta el último”, agregó.

Asimismo se refirió a los temas personales que está viviendo y que de alguna forma interfieren con en su carrera futbolística. “Tener cabeza fuerte, no dejarse llevar por comentarios. Mi trabajo nunca lo voy a confundir con lo personal”, comentó.

Después de la gran polémica que se creo a causa de las denuncias en contra del jugador Andy Polo de parte de la madre de sus hijos Génessis Alarcón por violencia física y psicológica, el pelotera desea por fin conciliar por el bien de sus menores hijos.

La abogada de Génessis confirmó que se inició el trámite de conciliación con el pelotero Andy Polo respecto a la demanda de alimentos que interpuso la madre de sus dos hijos.

Según el programa de Magaly Medina, aun no se ha establecido el régimen de visitas de parte de Andy para con sus hijos.

“Por ahora no hemos llegado a un acuerdo porque el señor Andy Polo no ha venido, ha mandado a sus abogados en su representación, por lo tanto, le estamos trasladando cuál sería la fórmula conciliatoria para que la apruebe y en el transcurso no mayor a 48 horas se puede establecer”, explicó.

Por otro lado, la denuncia por violencia seguirá su rumbo afirmó Génessis pues es algo que no puede pasar por alto debido al daño que le ha causado por varios años.

“Sí (llegaré) hasta el último. Como dijo la doctora, eso (denuncia por agresión) no tiene negociación”, respondió la joven de 27 años, quien dijo sentirse más tranquila tras el avance de su proceso legal. Hace unos días, Andy Polo solicitó la nulidad de demanda de alimentos en Perú al asegurar que sus hijos viven en Estados Unidos.

