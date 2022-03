Andy Polo desea conciliar con su ex pareja, pero ella continuará denuncia por violencia

Compartir Facebook

Después de la gran polémica que se creo a causa de las denuncias en contra del jugador Andy Polo de parte de la madre de sus hijos Génessis Alarcón por violencia física y psicológica, el pelotera desea por fin conciliar por el bien de sus menores hijos.

La abogada de Génessis confirmó que se inició el trámite de conciliación con el pelotero Andy Polo respecto a la demanda de alimentos que interpuso la madre de sus dos hijos.

Según el programa de Magaly Medina, aun no se ha establecido el régimen de visitas de parte de Andy para con sus hijos

tenencia y pensión de alimentos debido a que el futbolista no acudió a la primera reunión entre ambas partes. En su lugar, envió a sus abogados como representantes.

“Por ahora no hemos llegado a un acuerdo porque el señor Andy Polo no ha venido, ha mandado a sus abogados en su representación, por lo tanto, le estamos trasladando cuál sería la fórmula conciliatoria para que la apruebe y en el transcurso no mayor a 48 horas se puede establecer”, explicó.

Por otro lado, la denuncia por violencia seguirá su rumbo afirmó Génessis pues es algo que no puede pasar por alto debido al daño que le ha causado por varios años.

“Sí (llegaré) hasta el último. Como dijo la doctora, eso (denuncia por agresión) no tiene negociación”, respondió la joven de 27 años, quien dijo sentirse más tranquila tras el avance de su proceso legal.

Hace unos días, Andy Polo solicitó la nulidad de demanda de alimentos en Perú al asegurar que sus hijos viven en Estados Unidos.

“Mamá te va a pegar”, hijo de Génessis Alarcón estalla en pánico tras amenazas de Andy Polo

Génessis Alarcón aun esposa de Andy Polo se presentó el día de ayer en el programa de Magaly Medina para hacer su descargo tras las palabras del jugador para el programa de Día D donde se limpia de ‘polvo y paja’ sobre las acusaciones en su contra.

Es así que Génessis expuso nuevamente a la violencia a la que ella estaba expuesta cuando vivía con Andy y compartió un audio donde se escucha claramente el miedo de sus hijos ante el accionar de su padre.

“Mamá te va a pegar”, “¿Mamá que te va hacer?”, “Mamá dale tu celular”, fueron algunas de las palabras de sus hijos cuando vieron que Andy forcejeaba con Génessis por el celular.

Ambos menores se metieron a un cuarto en busca de protección en los brazos de su madre, es por ello que le pidieron que cesaran los gritos.