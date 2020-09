Andy V a Lourdes Sacín: “Te he gritado, pero no golpeado”

Compartir Facebook

Contó su verdad. Después de las denuncias que tuvo por parte de Lourdes Sacín en contra a Andy V por las distintas agresiones que le hizo, el popular personaje salió a decir su versión de los hechos.

En una entrevista para un medio de espectáculos, Andy V dejó en claro que en ningún momento la tocó, a pesar de los audios donde se le escucha amenazándola con matarla o descuartizarla.

“Acá lo importante es que ella sale a decir que le pegué y yo no le he pegado. Sí reconozco que he gritado. Tengo a veces puedo decir cosas, pero hay una razón. No es de locos”, mencionó Andy V.

Cuando fue consultado por los moretones en la cara y brazos que mostró la periodista en medios, Andy V minimizó esos golpes, pues esos se los pudo hacer ella.

“Yo ahorita me puedo chancar por acá o me puedo golpear. Yo no la he golpeado, si eso quieres saber”, acotó Andy V.

Según Andy V, Lourdes Sacín pasó por un médico legista y se determinó que no existió alguna agresión. Además, le aceptaron la denuncia, sin haber pasado evaluaciones.

Como se recuerda, Lourdes Sacín salió a mostrar públicamente unos audios donde se escucha a Andy V que la amenaza con violentarla, hasta matarla. Andy V exigió a las autoridades que investiguen esas pruebas, pues menciona que están editadas con audios pasados.

