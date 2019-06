Anelhí Arias: “Aída Martínez se mete con casados”

La animadora Anelhí Arias Barahona, le recordó su pasado a Aída Martínez, tras las revelaciones con Juan Manuel Vargas en ‘El valor de la verdad’. Para la rubia, la modelo no tiene códigos, pues se mete con hombres casados, tal como lo hizo con su ex esposo Dayron Martin.

“La verdad es que ella no tiene códigos, porque recuerden que hizo lo mismo con Dayron. Ella planeó absolutamente todo porque quería hacerse conocida y el sonso de mi ex cayó. En el primer momento para mí fue chocante, imagino que en el caso de Blanca (Rodríguez) también, pero ella debe de estar tranquila y evitar peleas con su pareja porque queda claro que Aída solo busca generara noticias”, indicó Anelhí.

Para la exporrista, Aída debería pedir disculpas tanto al ‘Loco’ y su esposa. “A ella no le importa nada, es un conchuda. Al decir que ‘no le importa la familia del Loco, ahí está demostrando que es una persona inculta, ignorante”, agregó la animadora.

“Uno no es tonta, cuando a una persona la invitan a la calle, ella sabe a qué va. Si fue a esa fiesta es porque sabía que iba a estar Vargas. Yo no me metería con un hombre que tenga familia o que sea casado”, precisó Anelhí que calienta motores para celebrar su 18 aniversario el domingo 30 de Junio ene l local ‘El durísimo’ de San Martin de Porres. (V. Rondón)