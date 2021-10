Anelhí Arias muy feliz por volver con Dayron Martin: “Hemos aprendido de los errores”

Compartir Facebook

¡La más emocionada! La ex porrista luce su felicidad tras reconciliarse con el cubano, aseguró que ambos decidieron darse una nueva oportunidad.

Anelhi Arias Barahona se pronunció sobre su reconciliación con el padre de sus hijas y aseguró que ahora harán las cosas bien por el bienestar de su familia.

Cabe recordar que la parejita protagonizó varios escándalos a nivel nacional, por violencia física e infidelidades, pero al parecer todo eso quedó atrás y decidieron darse una nueva oportunidad.

“Es verdad, nos estamos dando una oportunidad. Él ahora está en Cancún y yo estoy con mis hijas aquí. Después de tantas tormentas y de tanto tiempo alejados, yo creo que hemos aprendido, cada uno por su lado, de los errores cometidos, lo que al final hace que nos consolidemos como una familia y como pareja”, contó.

LAMENTA LA AGRESIÓN QUE SUFRIÓ SHIRLEY

Luego que Shirley Cherres denunciara en la comisaría de Chosica a su expareja José Manuel por haberla empujado, forcejeado y robado objetos de alto valor, Anelhí Arias Barahona dejó de lado las rencillas del pasado y se solidarizó con la curvilínea.

“Una cosa no tiene nada que ver con la otra, no voy a disfrutar de las desgracias ajenas y por supuesto que me solidarizo con ella. Ahora hay que ver en qué situación se ha dado esta discusión, porque tú sabes que las relaciones son de dos personas pero no existe justificación alguna contra la violencia física o psicológica”, mencionó la exporrista.

Además, Anelhí aseguró que el respeto es la base de cualquier relación. “Para que una relación sea buena, cada uno tiene que respetar al otro, qué le habrá visto este chico en el celular a ella. Shirley ha estado soltera mucho tiempo y quizá por ahí le ha escrito algún pretendiente que no sabía que ella ya tenía pareja”, añadió.

Finalmente, le recomendó que lo mejor es resolver los problemas en cuatro paredes y que nadie debe de juzgarla si en un futuro piensa volver con el promotor de eventos. “Los trapitos sucios se lavan en casa, porque por experiencia propia puedo decir que después te pasa la calentura y deciden retomar la relación”, acotó.

