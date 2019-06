Anelhí Arias volvió con cubano pegalón

Para Anelhí Arias y Alejandro García, en el pasado quedaron los malos tratos y discusiones incesantes. Hoy en día, la pareja asegura estar más unida que nunca y se dan una nueva oportunidad en su relación.

“Alejandro ha cambiado un montón, él me lo está demostrando día a día. Sabe que cometió un error muy grande, pero también es de humanos el perdonar, y le he dado una última oportunidad. Gracias Dios, él me apoya bastante, no solo como pareja sino también en mi carrera”, indicó la animadora.

Por su parte el cubano, aseguró que la rubia es ‘todo en su vida’. “Te digo la verdad, Anelhí es todo para mí, ella me ha enseñado muchas cosas”, comentó el cantante.(V.R.)

