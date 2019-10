Anelhí se burla de exporrista “Shirley ya pasó de moda”

Luego que la exporrista Shirley Cherres perdiera en ‘El valor de la verdad’ al decir que el futbolista mexicano Mario Lainez ha sido su amante más ardiente (falso), la modelo Anelhí Arias Barahona se burló y calificó de “alucinada” a la rubia por hablar de sus encuentros íntimos con Jefferson Farfán, Nicola Porcella y Reimond Manco.

“Ha vomitado todo y miente en una tontería. Me parece de mal gusto que se meta con Jefferson cuando él está con Yahaira y ellos están tratando de salvar su relación. Destruir el matrimonio del mexicano, no me parece una persona digna como ella se suele pintar. No sé qué tanto crítica mis show, yo si trabajo. Porque no le preguntan que hace, ¿en que trabaja?”, dijo Anelhí.

-¿Es de damas hablar de sus affaires?

Yo nunca hablaría porque es de damas quedarse callada, peor aún si el hombre es casado. Ha destruido una familia, no le interesa nada. Así como cuando hizo una borrachera en mi casa y a los tres meses me hizo una denuncia, ella es calculadora. De todo quiere sacar provecho.

-A Nicola le ha puesto 8 en la intimidad

Como creerle, ella puede decir lo que le da la gana para hacerse la importante. Ella se ha encasillado en la época de porrista, no ve su realidad.

-También dijo que estuvo con el novio de Janet Barboza…

No ha debido de meter al esposo de Janet, es una cochinada. Ella se cree un bombón cuando esta papadona, que se haga su cirugía. Le recomiendo que vaya al gimnasio, que se dedique a trabajar y no a destruir.

RETO DE BIKINIS

De otro lado, Anelhí desafió a Shirley a lucirse en ropa de baño. “Ella se siente una mamacita, antes el plástico estaba de moda, ahora está de moda lo biodegradable. Que se baje de su nube. La reto a estar en bikini delante de la prensa, sin medias de cocos, sin filtro, sin maquillaje, cara lavada”, apuntó. (J. Aspilcueta)