Angie Arizaga chotea a Jota Benz: “No tengo nada con él”

Luego que se especulara que Angie Arizaga no habría aceptado a Jota Benz porque otro galán la estaría rondando, la popular ‘Negrita’ desmintió los rumores y dejó en claro que se encuentra disfrutando su soltería.

“La gente habla muchas cosas, pero estoy soltera. No tengo nada con Jota, pero no tiene nada que ver con alguien. No hay nadie. Estoy a dieta. No como sushi”, indicó la modelo.

Recordemos que Angie y Jota volvieron a estar en coqueteos en ‘Esto es guerra’, pero ocurrió algo y se empezaron a mostrar distantes, tanto así que la modelo ahora lo chotea públicamente.

Por su parte, el hermano de Gino Assereto afirmó que la ex de Nicola Porcella tiene un carácter especial.

“Lo que más te molesta, para los que la conocen tiene un humorcito bien sabrosito, pero estoy aprendiendo a conocerlo, pero ya la perdoné por ser así”, aseveró.

Cabe mencionar, que en un anterior juego Jota contó que Angie era “muy celosa”, generando la molestia de modelo, quien le reclamó al cantante de música urbana.

«¿Qué? ¿Cuándo te he celado a ti? Fuera de acá. Está loco. Yo soy un poco celosa dentro de lo normal. No soy tan celosa o tan relajada», indico fastidiada la chica reality, agregando que del 1 al 10 es “5 celosa”.

“No soy tan celosa, ni tan relajada”, añadió.

LLEGÓ A 3 MILLONES DE SEGUIDORES

La popular ‘Negrita’ se mostró emocionada porque alcanzó los 3, 7 millones de seguidores en Instagram y compartió una sexy fotografía acostada en su camita.

“Esta vez me voy a dormir sabiendo que somos 3.7”, escribió la integrante de ‘Esto es guerra’ debajo de la imagen.

FANS APLAUDEN OSADÍA

Los seguidores de la modelo se mostraron emocionado al ver su foto, la cual llegó rápidamente a los 93 mil ‘me gusta’.

“Eres la mejor del mundo”, “Qué mujer más hermosa”, “Preciosa, la morena más linda”, “¡Qué linda! Te amamos Angie”, “La negrita más linda, ¡bendiciones!”, “Hermosa más que nunca. Bendiciones y saludos desde Honduras”, se lee en algunos comentarios a la chica reality.

