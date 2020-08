Compartir Facebook

La modelo Angie Arizaga tiene presente a su amiga Sheyla Rojas y tuvo emotivas palabras para la conductora de ‘Estas en todas por su onomástico. Incluso, la modelo compartió un video donde sale realizando un juego en ‘Esto es guerra’ con la rubia.

“Sheyla, sabes que te quiero muchísimo. ¡Feliz cumple, mi leona loca!”, posteó la ‘Negrita’ debajo de una foto donde se luce abrazando a su pinky.

Por su parte, la presentadora de televisión se mostró emocionada y manifestó: “Te quiero mucho”.

Paula Manzanal también se dio tiempo para saludar a ‘Shey’ ‘Shey’ en sus redes sociales y le agradeció ser su amiga incondicional.

“¡Feliz cumple, amiga bella! Una gran mujer, madre y amiga. Gracias por siempre estar ahí cuando te necesito”, indicó la influencer, a lo que Rojas respondió: “Mamacita hermosa”.

A lo largo del día la ‘Leona loca’ ha venido compartiendo los saludos de sus amigos y seguidores en las historias de su Instagram. Además, compartió un video donde muestra la decoración de su hogar y los bocaditos que le llegaron con su nombre.

La modelo viene recibiendo sus 33 años rodeada del amor de su pequeño Antoñito, fruto de su relación con Antonio Pavón.

¿CON NUEVO GALÁN?

Hace unos días Sheyla dejó a sus seguidores intrigados al compartir un curioso mensaje en Instagram donde habla sobre el amor. Muchos de sus fans empezaron a especular que la ‘Leona loca’ se encuentra enamorada.

“El amor es luz, dado que ilumina a quien da y lo recibe”, indicó la modelo junto a una atrevida foto.

‘PEGA ACLARE’ POR MALUMA

Luego que Sheyla Rojas comentó en el enlace en vivo que realizó Maluma, los cibernautas se burlaron de la conductora y dijeron que el colombiano la choteó.

Por su parte, la ex chica reality afirmó que toma de una forma “divertida” los comentarios y que mencionó que es seguidora del cantante.

“Hay muchas personas que crean historias y van más allá de cosas que no tienen ninguna prueba…Hay que ser un poquito más inteligentes. Si yo realmente quisiera algo con él no sería público y si yo no tengo nada que ocultar, no tengo problema en meterme a su live y dejar un comentario”, aseveró.

