Angie Arizaga no descarta embarazo con Jota Benz: “Tiempo al tiempo”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo regresó al Perú para sorprender a Jota Benz en EEG y habló de los rumores de su embarazo, en donde no descartó ninguna información.

Angie Arizaga está pasando por un gran momento en su carrera profesional luego de haber desfilado en la alfombra roja de la película Batman, allá en ‘gringolandia’. Sin embargo, a su llegada a Perú, todas las cámaras la buscaron para conocer si los rumores sobre su embarazo eran ciertos.

Y es que muchos aseguraron que la ‘negrita’ está embarazada porque tiene un visible aumento de peso y viste ropa ancha. Por su parte Jota negó esta información, y esta vez Angie se pronunció al respecto.

“Falta hacer la película más barato por docena, porque no sé cuántos hijos ya me han inventado”, inició diciendo. “Especulaciones siempre van a haber y estoy acostumbrada a eso, simplemente prefiero no declarar porque es agrandar temas que ni existen”, señaló.

No obstante, Angie dejó en claro que sí está presente en sus planes con Jota tener pronto un bebé, cuando llegue el momento. “Siempre nos hemos proyectado tener una familia y estamos logrando tener una relación bonita y sana. Es un proceso, tiempo al tiempo y cada cosa en su momento”, expresó.

Mire también: Brunella recibe tierna sorpresa de su hermano: “Ella es todo en mi vida”

El chico reality Jota Benz dejó en shock a propios y extraños al deslizar la posibilidad que Angie Arizaga esté en la dulce espera. Los rumores van creciendo y solo el tiempo lo dirá, pero el ‘Lobo’ ya deja una ‘chiquita’.

Aunque en un primer momento, Jota negó que se convertirá en padre, no descartó que sí ha conversado del tema con la popular ‘Negrita’ y van paso a paso.

«Es más, el día que pase (el embarazo) va a ser una noticia súper bonita, una bendición muy bonita que vamos a compartir con toda la gente que nos apoya, que nos quiere, pero ya dejen de hacerme papá y dejen de hacerla mamá por las puras», dijo el integrante de Esto es Guerra.

«Nosotros conversamos muchísimo, no solo de tener una familia, conversamos de abrir negocios, de tener posesiones, siempre nos hemos proyectado a futuro. Creo que si no lo haríamos no tuviéramos ese vínculo tan fuerte que tenemos como pareja», agregó Jota Benz, quien contó que Angie Arizaga se encuentra en Nueva York por razones de trabajo.

Además: Andrea se olvida de las críticas y luce junto a su hija en el colegio: “Segundo día de clases”