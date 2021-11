Angie Arizaga revela que hasta Jota Benz preguntó por su embarazo: “¡Todo el mundo!”

Compartir Facebook

La popular ‘negrita’ contó que incluso su enamorado dudó acerca del rumoreado embarazo y se lo preguntó directamente.

Angie Ariza ha captado toda la atención del público desde que se rumorea que posiblemente esté embarazada. La popular ‘negrita’ ya negó en más de una ocasión que esté en la dulce espera pero los rumores no cesan.

Y es justamente por eso, que la ‘negrita’ no estaría tan cómoda con el peso que están ganando los rumores poco a poco. Incluso reveló algo que nadie se imaginaría, y es que incluso Jota Benz llegó a dudar de si Angie estaba embarazada o no.

“Por qué todo el mundo sueña eso… mi mamá no sueña eso, ya tengo un mes con que está embarazada, está embarazada, si estuviera embarazada no estaría usando faja, o sea no sé”, señaló la ‘negrita’ que ya quiere terminar con los rumores de una buena vez.

Cabe recordar que la popular ‘negrita’ ha expresado en más de una ocasión que sí le gustaría tener hijos. Pero según señaló, no cree que este momento de su vida sea el adecuado para poder concebir a un bebé. “Es algo que me gustaría, pero creo que no es el momento creo yo”, agregó.

La popular ‘negrita’ quiso de una vez por todas aclarar los rumores de un posible embarazo suyo junto a ‘Jota’ Benz.

Angie Arizaga estuvo de invitada el día de hoy en el programa ‘En boca de Todos’ y era lógico que se pronuncie acerca de todos los rumores de su embarazo. Y es que desde que llegó, los conductores del programa dejaron entrever que Angie estaba en la dulce espera.

Angie se tomó con humor todos los comentarios y se mostraba confundida por la insistencia de los que estaban en el set acerca de su embarazo. De hecho, el propio Gino Pessaressi dijo lo siguiente: “Dicen que las embarazadas tienen un brillo especial”.

Es por eso, que de una vez por todas, Angie quiso terminar con esos rumores y dejó muy en claro que su pancita es de comida y no está de ninguna forma, embarazada. “Yo he venido a aclarar que, por favor, ya prometo dejar de comer, pero dejen de decir que estoy embarazada pues”, dijo la popular ‘negrita’.

Cabe señalar que Angie vistió un blazer blanco largo y relativamente grande, que alcanzaba a ocultar su abdomen. De hecho la ‘negrita’ ya ha revelado que no puede tener hijos por el momento por una lesión en la lumbar, pero los rumores no cesan.

