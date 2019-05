Angie Arizaga sin roches con el ingreso de Romina Lozano a EEG

Angie Arizaga señaló que no tiene ningún inconveniente con la ex Miss Perú, Romina Lozano, actual pareja de su ex Nicola Porcella y que presentada como el nuevo jale de ‘Esto es Guerra’.

“Tranquila ¿de qué tengo que estar nerviosa o complicada? Entró una chica nueva que es Romina, bienvenida al programa con la mejor onda del mundo. (…) Felizmente me dio la posta para poder elegir (equipo) por mis años en el programa”, comentó la conductora de ‘La Previa’.

Sostuvo que no se deja llevar por los comentarios de los fans y que a partir de ahora comenzará a seguir a Romina en Instagram. “No hay ninguna rivalidad. Yo feliz con ella y con todos los chicos, se vive un ambiente súper chévere. No tengo por qué incomodarme, ni ella ni yo”, agregó.