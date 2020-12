Angie Arizaga sobre Jota Benz: “El hombre hizo sus méritos”

Compartir Facebook

La popular “negrita”, Angie Arizaga, reveló que continúa en saliditas junto al “chico reality”, Jota Benz, con quien tiene una buena química y están tratando de darse una segunda oportunidad.

En una entrevista para un programa de espectáculos, Angie precisó que, a pesar que decidieron dejar de frecuentarse como a inicios de año, Jota Benz hizo sus méritos para que la “negrita” vuelva a tener interés en él.

“Yo me enfoco en el trabajo, pero sin querer queriendo, si en algún momento se intentó algo con Jota, allí había quedado, pero el hombre hizo sus méritos. Es un buen chico, ha sabido aguantar mi carácter, no es fácil. Hay una linda relación, una linda química, seguimos saliendo. Pero creen que porque salí al día siguiente ya me ven hasta con hijo o embarazada. Me preguntaron si quería ser mamá Y sí lo tengo proyectado, pero más adelante”, mencionó Angie Arizaga.

Además, “la negrita” recalcó que prefiere guardar su relación bajo siete llaves y no exponerse tanto ante la prensa. Sin embargo, eso no quiere decir que se va a esconder en sus salidas con Jota Benz.

“Entonces, hay una linda relación, pero quiero guardarme algo de privacidad, pero tampoco me escondo. Si me van a ver en la calle caminando con él, si me ven conversando es normal porque estamos saliendo. No me voy a esconder, si me ven, me ven. Mi frase es lento, pero seguro para mi vida y el amor”, señaló Angie Arizaga.

Como se recuerda, los “chicos reality” fueron ampayados saliendo del canal de la mano hace unas semanas. Angie y Jota estuvieron saliendo a principios de años, pero por la pandemia la relación se enfrió.

