Angie Arizaga sobre relación con Jota: “No me voy a esconder”

Aunque hace poco dijo que tenía una relación exclusiva con el guerrero Jota Benz, Angie Arizaga señaló que prefiere no adelantarse a las cosas en cuanto al amor e “ir lento pero seguro”.

Añadió que no se hace problemas si la ven con el chico reality compartiendo en algunas saliditas pero prefiere cuidar su vida privada antes de dar mayores detalles.

“Si en algún momento se intentó algo con Jota, allí había quedado, pero el hombre hizo sus méritos. Es un buen chico, ha sabido aguantar mi carácter, no es fácil.

Hay una linda relación, una linda química, seguimos saliendo. Pero creen que porque salí al día siguiente ya me ven hasta con hijo o embarazada (risas). Me preguntaron si quería ser mama. Y sí lo tengo proyectado, pero más adelante”, señaló Angie en ‘Estás en todas’.

“Quiero guardarme algo de privacidad, pero tampoco me escondo. Si me van a ver en la calle caminando con él, si me ven conversando es normal porque estamos saliendo. No me voy a esconder, si me ven, me ven. Mi frase es lento, pero seguro para mi vida y el amor”, añadió la guerrera.

Sobre la posibilidad de continuar en el realiy de competencia ‘Esto es guerra’ el 2021 señaló que aún no está decidido ya que debido a sus hernias lumbares el médico le ha recomendado no hacer esfuerzo durante seis meses.

