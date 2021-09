Angie Arizaga tras cumplir 8 meses de relación con Jota: “Nos amamos más”

Compartir Facebook

Angie Arizaga y Jota Benz se han convertido en la parejita sensación del momento y es que tras cumplir 8 meses de relación, se muestran cada vez más maduros y unidos.

Angie Arizaga comentó que recibió rosas y más detalles de su novio por la fecha especial. “No es que busquemos hacer algo en particular, pero Jota está a días de que se vaya a México, entonces decidimos ir a desayunar juntos, a sitios románticos, como siempre mis rositas, es súper detallista Jotita para esas cosas”, indicó.

“Ocho meses sin querer queriendo. Son ocho meses súper lindos en los que no ha habido problemas. Nos conocemos más y cada vez más damos cuenta que nos amamos más y eso es bonito”, agregó la guerrera.

Angie Arizaga sobre duelo con ‘Guerreros México’: “Yo soy buena porrista”

Angie Arizaga habló sobre el choque de infarto entre EEG Perú y Guerreros México pactado para el próximo 6 de setiembre en tierras charras. Según el acuerdo, los equipos deberán ser integrados por seis hombres y seis mujeres.

En primer lugar, Jota Benz explicó sus impresiones sobre la competencia. “Se necesita ser hábil, tener actitud y experiencia, las definiciones son maña. A veces se necesita ser pecho frío para algunas cosas, entonces creo que eso nos da a favor”.

En tanto, Patricio Parodi afirmó que le encantaría formar parte de la selección que viajará a México para representar. “Cualquiera representaría bien a nuestro país, sí quisiera ir, sé que el nivel de competencia es altísimo, pero me gustaría estar dentro de esa selección”, comentó.

Said Palao también habló al respecto y dijo: “Somos seis y creo que me puedo incluir dentro del equipo. Creo que siempre he demostrado que soy uno de los mejores competidores, fui el mejor competidor en muchas ocasiones”.

Por el lado de las mujeres, una de las primeras en hablar fue Ducelia Echevarria reconoció que la competencia será dura pero se viene preparando a tope. Yo encantada de ir. Yo con todas las que me pongan soy súper competitiva y siempre doy mi 100% al equipo que me vayan a poner voy a dar mi 300% y si la tengo que romper lo hago, si tengo que regresar destruida lo hago”.

No obstante ya se conoce algunas ausencias. Angie Arizaga y Mario Irivarren no podrán viajar a México por lesión. “No estoy en ccondiciones de ir a México, mi hombro no me lo permite, sería una locura, volvería en partes”, dijo la ‘Calavera Coqueta’.

“Como fundadora de Esto es guerra sé todas las mañanas, todas las cositas para poder competir, aparte soy una buena porrista. Siendo realistas queremos ir con los mejores, con los que compitan bien. A mí los nueve años me pasan factura”.

