Angie ‘da con palo’ a su hermana por salir en defensa de Jean Paul: “Ignorante, mala, básica”

¡No se quedó callada! Angie Jibaja salió a defenderse en sus redes sociales y arremetió contra su hermana Cielo por defender a su ex.

A través de sus historias de Instagram, Angie salió a defenderse: “Por favor entiendan la figura… Ok si yo estoy mal como dicen, ¿por qué nadie ve lo bueno de mi?”, indicó.

Según la modelo, sus menores hijos deben estar bajo la custodia de sus tío y no con Jean Paul ni Romina Gachoy: “Ellos solo mienten sobre todo, y me he visto en la necesidad de mostrar pruebas. Entonces que mis hijos vayan con mi tía y mi tío. Que ellos les encanta”.

Además aprovechó en arremeter contra su hermana, quien pidió que se queden con Jean Paul: “Saben todo lo que pasé, y las mil veces que me paré. Muchas, pero cuando los días meses y años pasaban, y no me dejaba ni hablar con ellos. Porque la primera que manipuló al ministerio y a mis niños fue Cielo, mi dulce hermanita. Ignorante, mala, básica, no tiene argumentos ni pruebas”.

‘CHANCA’ A JEAN PAUL

A través de sus redes sociales Angie publicó su pasado con Jean Paul y lo agresivo que fue cuando mantuvieron una relación, también se refirió a la pareja de su ex Romina Gachoy cuando en otras épocas presuntamente no querían saber de los hijos de Jibaja.

La modelo explotó en su cuenta de Instagram pues asegura que sus hijos han cambiado su personalidad a causa de la influencia de su padre Jean Paul y Romina por lo que pidió ayuda psicológica para sus pequeños.

«Hago solo un llamado a las personas que piensen. Porque Romina dice que los únicos que se perjudican son mis hijos. Manipulados. Envíen urgente a psicólogos, especialistas a hacerle un perito. Son criaturas inocentes, no deberían saber nada de lo que pasa entre adultos. Por favor mis niños están psicológico a Jean Paul y Romina», escribió.

Asimismo, Angie recalcó que si desde un inicio Jean Paul no hubiera negado a sus hijos no hubiera tenido necesidad de recurrir a un juicio.

