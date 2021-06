Angie Jibaja aclara malentendidos sobre el mensaje a Lapadula: “Sería incapaz de romper una familia”

Compartir Facebook

Se defiende. ‘La amiga de todos’ manifestó a través de sus historias de Instagram el por qué envió un mensaje al ‘bambino’.

No es nada malo. Angie Jibaja fue criticada por los usuarios tras intentar comunicarse con Gianluca Lapadula a través de un mensaje en sus redes sociales.

La ‘chica de los tatuajes’ lo invitaba a escribirle pues tenía una propuesta de negocios que le podría interesar.

Esto no fue tomado nada bien por los fans del italo peruano y consideraron que ella quería aprovecharse de su popularidad e incluso le dijeron que tiene una familia con esposa e hijas.

Angie aclaró que decidió enviar el mensaje con la finalidad de ofrecerle un servicio que maneje sus redes sociales, lo cual también lo hace con otros artistas.

“El no ha sido la única persona que hemos escrito, hemos también escrito a otros artistas más. Mi community manager fue para darle un soporte a sus redes sociales tal cual como a otros artistas. Así que tranquilo no me insulten, por favor”

La modelo pidió que paren con los mensajes agresivos y señaló que sería incapaz de meterse en una relación distanciandose de ‘Tilín’ como le suele decir a ‘La Vengadora’ Tilsa Lozano.

“Dejen de insultarme de esa manera, saben sería incapaz de meterme en una relación y romper una familia. Tilín Tilín jamás. Nunca en mi vida, yo sé lo que se siente”

“El mensaje se le escribió a él hace unas semanas. Lo que hizo mi equipo es querer ayudarlo es recuperando su identidad en redes sociales. También recuperan cuentas hackeadas. A todos quienes me han estado insultando estoy haciendo las cosas bien. Así que calmense”

