Angie Jibaja: “Estoy feliz por las bendiciones que Dios me está dando”

La popular Angie Jibaja se muestra con mucho optimismo y comparte su felicidad a través de Instagram.

La modelo decidió compartir un extenso mensaje donde indicó que ahora se siente mucho mejor, pues se ha refugiado en Dios.

“A todos los que se creen en Dios. Por favor calmen su odio, su envidia. Ya me cansé de todo. Soy un ser de luz que opaca la maldad. No pueden contra mí porque estoy con el más grande. Solo él conoce mis pensamientos mi vida, solo él ve quien soy yo. Y obvio yo. Gracias a Dios por darme la tranquilidad, y la paciencia que me das. Soy un ser humano llena de ganas de ser y solo ser. No más risitas no más apariencia”, escribió.

“Me siento orgullosa de mí, porque bailar, actuar, cantar es digno. Que Dios los perdone, cuiden sus palabras que son a veces espinas que solo les hace daño a ustedes. Paz amor. Y si les gusta mi trabajo. Simple, cambia de página”, agregó Angie en un video donde se le ve bailando.

“Estoy feliz por las bendiciones que Dios me está dando mientras ustedes me estás fragelando. A veces me recuerdo a Jesús será porque estoy hecha a imagen y semejanza de él. Con mi conciencia limpia, feliz de estar cerca a mis hijos, conectada conmigo misma en paz. Digna y con mi conciencia bien limpia. Dios está más que nunca. Jajaja no voy a parar ser quien son, porque soy una increíble buena persona…el mundo está contaminado de seres tan malos. Ángeles caídos. Pobres diablos que Dios se apiade de ellos”, concluyó en su publicación.

