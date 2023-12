Angie Jibaja habló sobre escándalo afuera de una comisaría: «No tengo impedimento de acercarme»

La exmodelo Angie Jibaja se encuentra en medio de un escándalo por fuertes acusaciones de haber ingresado a la fuerza a la casa de Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. Pero, Angie Jibaja se pronunció al respecto, afuera de una comisaría.

Angie Jibaja estaba en la comisaría

La historia se desató cuando el cantante de la Gran Orquesta Internacional Jean Paul Santa María y su esposa, la modelo uruguaya Romina Gachoy, denunciaron públicamente a Angie Jibaja. Ella habría irrumpido en su hogar sin autorización y de manera prepotente. Según ellos, Angie buscaba ver a sus hijos de forma desesperada. Pero la exchica reality no se quedó callada.

En un video contundente publicado en sus redes sociales, Angie desmintió a Jean Paul y Romina, mostrando un emotivo regalo para sus hijos y explicando la situación desde las afueras de la comisaría: «Hola amores, les cuento que estoy aquí con este regalito que les traje a… ya saben a quiénes, pero no me dejaron. Es un día muy especial y me da bastante pena no haberlos visto… Estoy en la comisaría».

La situación se pone tensa, y Angie revela sus próximas acciones ante las acusaciones: «Pondré una manifestación donde diga las cosas que están sucediendo. En verdad, no voy a denunciar porque ya tengo muchas denuncias en mi contra por cada vez que intento acercarme».

En un momento emotivo del video, la exmodelo carga a un perrito que asegura era un regalo para sus hijos, dejando ver su lado más sensible.

Cabe señalar que el video ha sido publicado y eliminado del Instagram por la modelo en más de una ocasión, sin mayor contexto de la situación.

Pero eso no es todo. Angie, entre lágrimas, aclara: «Estoy en la comisaría porque (…) Tengo este documento donde no tengo impedimento de acercarme, sin embargo no me dejaron, por todo lo contrario, me intentaron de calumniar e insultar».

Angie publica comunicado y videos como pruebas

Y para todos los fans que se preguntan si esto afectará su relación con los hijos, Angie lo deja claro: «Me acusan de haber ingresado a su casa como delincuente el 25 de diciembre. Ahí se muestran los videos que demuestran que fui a intentar ver a mis hijos a quienes no me permiten ver hace 4 años».

En cuanto a las acusaciones de Romina Gachoy sobre el supuesto consumo de sustancias, Angie lo niega rotundamente: «Lo hice en estado ecuánime, sana y en paz. En ningún momento entré a su domicilio que, por cierto, está dentro de un condominio. Basta de tantas calumnias».

El drama no termina aquí, ya que el hijo mayor de Angie, en un momento impactante, la echa de la casa compartida con Jean Paul y Romina, provocando las lágrimas de la exmodelo.

Sin duda, es intenso momento en la vida de Angie Jibaja y sus hijos. ¿Cómo continuará esta historia? Estaremos al tanto de todos los detalles y novedades.