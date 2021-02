Angie Jibaja le ganó juicio a Tilsa Lozano y dice:“ La justicia sí existe”

Compartir Facebook

“ La justicia sí existe”. Así manifestó Angie Jibaja en el programa ‘Amor y fuego’ tras anunciar que le ganó en primera instancia, el juicio por difamación que le entabló hace algún tiempo la colita ‘Tilsa Lozano’.

La exmodelo celebró la decisión del Poder Judicial y consideró que este tipo de denuncias le hacen perder el tiempo a los fiscales.

“Esa fue una demanda que no debería proceder nunca, hacer perder el tiempo a los jueces y fiscales, era un juicio que no iba”, aseveró. “Estoy tan feliz ahorita, porque otra vez estoy viendo a mis hijos… estoy en una etapa muy bonita y este tema es como que se me escarapela la piel… Es una tontería pero a mí en su momento me dañó y perjudicó mucho más de lo que yo ya estaba, estaba mal psicológicamente y eso me tumbó más. Imagínate que digan que la vas a matar”, manifestó Jibaja.

Angie fue respaldada por Rodrigo González, quien contó que la exvengadora también pidió garantías para su vida contra él pero se las desestimaron. “A mí también me hizo quedar así, ella se hace la ‘victima’”

