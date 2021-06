Angie Jibaja preocupada por las secuelas del ataque que sufrió por parte de su ex pareja

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

No la pasa bien. ‘La amiga de todos’ reveló que no se encuentra bien de salud y que aún tiene traumas por el ataque que recibió el año pasado.

Desde su cuenta de Instagram, Angie Jibaja compartió cómo se siente en su día a día, pero preocupó a todos sus seguidores al confesar que no la pasa nada bien.

“También te puede interesar: ‘Chikiplum’ lamenta comentarios despectivos y dice: “Magaly más respeto”

“Les cuento que quería hacer yoga, pero anoche estuve haciendo truquitos y me hicieron muy mal, tengo un dolor muy intenso”, haciendo referencia al ataque que le ocasionó su ex pareja Ricardo Márquez.

“Una de las balas me cayó aquí, esta bala me abrió el estómago, me tuvieron que hacer quince puntos y me tuvieron que reconstruir todo el estómago”

Además se animó a contar las cirugías que tuvo y que ahora no puede hacer su vida con normalidad.

“No saben todo lo que tuvo que hacer mi médico, esta operación fue de emergencia. Entonces, al hacer estas posiciones de yoga, realmente me está doliendo mucho”

“Aquí donde me ven, soy una super guerrera porque esto que ven es para que yo pueda haber estado en la otra, durmiendo, pero no .. estoy aquí”.

Además reflexionó y sacó el lado positivo de las cosas:

“Todo es por algo, sé que el de arriba tiene un propósito para mí”

FUE DIFÍCIL SU RECUPERACIÓN

Comentó cómo fue su despertar tras haber sido hospitalizada.

“El doctor me dijo, ‘yo no fui’, me dijo ‘¿Usted cree en Dios? Pues agradécele porque él la salvó”

La modelo agradeció a Dios por salvarla y darle la capacidad a los doctores para que puedan mantenerla sana y salva.

Pero, confesó que después de haber salido del peligro, aún sufre de dolores muy fuertes.

“Hay cosas que uno nunca sabe de las personas, hay cosas que quizás algún día me atreva a contarlas, cosas muy delicadas, pero aquí estoy, agradecida”

También te puede interesar: Magaly reconoce que negó invitación del ‘Cóndor’: “Nadie me paga los pasajes”