Angie Jibaja presenta a su nueva peculiar pareja: «Me salvó» | VIDEO

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Muy enamorada luce hoy en día la modelo y actriz Angie Jibaja junto a su nueva pareja con quien asegura haber encontrado un amor puro y real. Tras varios meses del terrible intento de feminicidio al que estuvo expuesta Angie, ahora parecería haber encontrado la estabilidad y tranquilidad con su nueva pareja, a quien lució en redes sociales.

Cantando una romántica canción y dándose apasionados besos se les puede ver en una publicación que la modelo publicó en su Instagram.

MIRA TAMBIÉN: Macarena Vélez se escapa de Lima tras publicar videos borracha | FOTOS

“Solo quiero compartir por única y última vez lo que siento. Por mucho tiempo estaba sola y perdida .la vida me quito todo. Pero Dios me envío a un ángel que me dio su hombro y me salvo”, se puede leer en el texto que acompaña a su video.

Jibaja asegura haber encontrado un amor bueno y para toda la vida. “Este amor es puro y real…no lo comparen con nadie. Esto si es amor”

MIRA TAMBIÉN: Jossmery Toledo confiesa que incursionará en la política

MIRA TAMBIÉN: Magaly lanza misil a Yahaira Plasencia: “Ahora sin Farfán se calatea más”

“Seguiré haciendo las cosas bien juntos a Dios que nos protege. Estoy completamente enamorada. Cuando nadie estuvo ahí, tú me levantaste. Lo adoro. me siento más fuerte que nunca a tu lado. Jaja esa canción me salió del alma”, agregó Angie Jibaja sobre su nueva pareja.

A pesar de haber iniciado una nueva relación amorosa, Angie no descuidará luchar por la custodia de sus hijos, quienes viven con su ex pareja, Jean Paul Santa María.

“Tengo todo el derecho de ser amada y protegida. Tener a un compañero no significa que dejare de luchar por mis niños”, aseguró la modelo y actriz, que ahora prefiere mantenerse lejos del ámbito del espectáculo y mucho más lejos aún de los problemas.