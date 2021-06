Angie Jibaja se quiebra al hablar de sus hijos: “Tengo que ser fuerte”

Compartir Facebook

La chica de los tatuajes, Angie Jibaja, realizó una sección de preguntas en sus redes sociales y habló entre lágrimas cuando le preguntaron sobre sus hijos.

A través de su cuenta oficial de Instagram la Jibaja, realizó una sección de preguntas con sus seguidores. Una de ellos le decía “Siempre prometes que vas a recuperarte”. Ella respondió que era consciente de ello, pero que no era tan fácil como parecía.

“Sí, yo sé. Pero creéme que vivir con una pena inmensa en el corazón, no es fácil. La verdad he sido muy débil, pero esta vez es el tiempo. Todo tiene su tiempo. Yo fui muy débil con esa pena. Debí manejarla. Pero bueno, soy un ser humano imperfecto. Ahora convivo con ese dolor. Pero no quiere decir, que me tire al abandono como antes”, respondió Angie.

Finalmente llegó una pregunta, que tocaba la parte más sensible de Angie y era sobre sus hijos. “¿Tus hijos son tu fuerza?”. La actriz, entre lágrimas, contestó que ellos eran toda la fuerza que necesitaba para seguir luchando por mejorar.

“Así es preciosa. Son mi fuerza, mi alegría. De donde agarró y digo, pucha, tengo que seguir(con la voz quebrada)… Tengo que seguir. Tengo que seguir por ellos. Y por eso les digo que todo tiene su tiempo”, respondió.

La chica de los tatuajes también habló de los problemas que tenía antes, cuando no veía o hablaba con sus hijos por mucho tiempo.

“Por ejemplo, antes me pasaba esto. Ya va una semana que no hablo con uno de ellos. Y yo antes recaía. Esta vez no. Pueden pasar días, semanas o hasta meses que no los veo, pero tengo que ser fuerte”, dijo alzando uno de sus brazos.

La modelo y actriz está trabajando en recuperarse y al parecer, por el momento todo está yendo bien. Por el momento sus hijos están viviendo con el padre, Jean Paul Santamaría.

