Angie le declara la guerra a Jean Paul y Romina por hijos: “Van a terminar presos los dos”

Tremendas declaraciones. La modelo Angie Arizaga denunció que su expareja Jean Paul Santamaría y Romina Gachoy estarían metiéndole ideas en la cabeza y violentándolos psicológicamente.

En una entrevista con “Amor y Fuego”, la “chica de los tatuajes” amenazó a Jean Paul y Romina que dejen de hacerle daño a sus hijos, pues terminarán en la cárcel si continúan con esa violencia.

“Simplemente la amenaza pública está. A mis hijos solo los quiero enteros, con vida, nada más, ya su cabecita lo que hicieron, ya está hecho, pero van a terminar presos los dos y pobre de ustedes que le sigan llenando de cosas las cabecitas a mis hijos, por favor”, mencionó Angie Jibaja.

Asimismo, la modelo mencionó que, cuando vuelva a tener la custodia, va a tener que trabajar con sus pequeños para que vuelvan a tener esa inocencia que les caracterizaba, ya que, con ellos, lo han perdido.

“Cuando vuelva a tener a mis hijitos tengo que recuperar su niñez, su espontaneidad, su inocencia, su humildad, porque están totalmente mal. Me toca reconstruir sus corazones otra vez. Las torturas psicológicas que él me hacía a mí, que ahora se las haga a sus hijos no pues, es horrible”, indicó Angie.

