Angie se enfurece con Romina Gachoy por abrazar a su hija Gia: “No puedo con tanta maldad”

¡Súper furiosa! La popular ‘Chica de los tatuajes’ no le gustó las fotos de Romina donde sale muy cariñosa con su hija, por su cumpleaños.

¡Sacó las garras! Angie Jibaja arremetió contra la uruguaya por abrazar a su hija Gia, tras festejar su cumpleaños en compañía de su esposo Jean Paul Santa María. Este fin de semana realizaron una reunión para la pequeña Gia por su cumpleaños número 10.

“10 añitos de la princesa de nuestro corazón Te amamos Gia!”, decía en la descripción de la publicación de Romina en Instagram, las fotos reflejaban mucha unión y lo bien que pasaron la familia.

Sin embargo, esto no le agradó para nada a Angie y se pronunció en sus historias de Instagram para arremeter contra Romina por las fotos junto a su hija: “No puedo más, Gia no es posera, mi hija es espontánea. Ese abrazo es una espada que me despertó”, indicó.

Asegura que tiene pruebas de por medio y que al parecer la uruguaya no dejaría ver a sus hijos desde hace 2 años: “Voy hablar y con pruebas. No puedo más, con el abuso e injusticia. No puedo con tanta maldad hacia nosotros”, concluyó.

