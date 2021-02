Angie tiene planeado casarse con Jota: “Cuando pase la pandemia”

Compartir Facebook

¡No pierden el tiempo! La popular “Negrita”, Angie Arizaga, está completamente enamorada de su pareja, Jota Benz, por lo que ya están haciendo planes juntos para más adelante. Incluso, están animándose a seguir los pasos de Ivana Yturbe y Beto da Silva.

En entrevista para un programa de espectáculos, la expareja de Nicola Porcella reveló que ha conversado con el hermano de Gino Assereto para sella su amor contrayendo matrimonio. Solo están esperando que pase la pandemia para realizar la ceremonia, pues ya está todo planeado.

“De todas maneras, pero cuando pase la pandemia obviamente, cuando pase todo esto. Ya lo he hablado con Jota igual, de querernos casar. En la etapa de enamoramiento siempre uno se proyecta con su pareja. No creo que sea este año, pero obviamente lo tenemos para un futuro, no tan lejano”, mencionó Angie Arizaga.

Además, a pesar de tener poco tiempo, la “Negrita” ha indicado que junto a Jota Benz también han hablado acerca de tener un hijo, pues ya está cerca a los 30 años y siente que su pareja es él indicado.

“Si nos gustaría, creo que sería un gran papá por cómo veo que trata a las hijas de Gino y Jazmín. Nos proyectamos bastante, pero no para ahorita por lo que estamos pasando de pandemia. Por ejemplo, a mí me gustaría ser mamá el próximo año, ya voy a tener 29 años”, indicó.

