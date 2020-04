Angie vivió verdadera pesadilla

Compartir Facebook

CHICA DE LOS TATUAJES SUPLICÓ AL PISTOLERO VIEJO QUE NO LA MATE, DENTRO DE DEPARTAMENTO. ELLA RESULTÓ CON EL COLON PERFORADO Y PERMANECE EN CUIDADOS INTENSIVOS CON SU AGRESOR

Las cámaras de seguridad de la clínica El Polo registraron la desesperación de Angie Jibaja dentro de las instalaciones al ver a su agresor, Ricardo Márquez Micheili (75), sacar su pistola y disparar contra los policías que se acercaron a pedirle su manifestación por lo ocurrido. Las grabaciones también muestran al personal médico y pacientes, corriendo de un lado a otro para ponerse a buen recaudo por los disparos. La popular ‘chica de los tatuajes’ y el agresor permanecen en cuidados intensivos.

Terror en clínica

Imágenes, muestran a policías en la recepción de la clínica El Polo hablando con una de las trabajadoras y luego mirando a la sala de espera donde se encontraban Angie Jibaja y Márquez Micheili sentados a la espera de su turno. Pasadas las 7 y 32 de la noche del viernes, los agentes se asoman hacia donde estaban Jibaja y el sujeto para pedirles los sigan a otro espacio de la clínica para tomar su manifestación. Algo dubitativos, la modelo y Márquez se ponen de pie y caminan detrás de los policías. Ya en otro ambiente, los agentes esperan, Angie Jibaja también. La situación se sale de control cuando aparece Márquez con arma y dispara contra efectivos. Una de las balas roza el brazo de Jibaja que intenta protegerse en la pared. Luego se ve a correr al agresor hacia una de las rampas de salida de la clínica, donde hace más disparos en busca de una salida.

¡»NO ME MATES POR FAVOR!»

Horas antes de ser llevada a la clínica Angie suplicó por su vida a Márquez Micheili luego que le disparara a quemarropa en medio de una escena de celos. «¡Piensa en mis hijos, por favor no me mates!», exclamó la modelo que junto a su amiga convencieron a Márquez de que no contarían lo ocurrido. «Diremos que fue un intento de robo, por favor no dispares».

ANGIE CON COLON PERFORADO

Sobre el diagnóstico médico de Angie Jibaja, se conoce que sufrió la perforación del colon producto del ataque con el arma de fuego. Por esto fue operada de emergencia. Actualmente ocupa la cama 2 de la Unidad de Cuidados Intensivos B en la clínica el Polo. Cerca de ella, en la cama N°3 de UCI, se encuentra su atacante, Márquez Micheili con pronóstico, trauma torácico pulmonar por proyectil de arma de fuego.

El dato

El Cuarto Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Violencia contra la Mujer y la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima abrieron investigación preliminar. El agresor de quién se descartó haya pertenecido a la PNP, afrontará investigación por el delito contra la vida, el cuerpo y salud – Tentativa de Feminicidio al considerarse a Jibaja como su pareja sentimental.