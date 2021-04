¡Angustiada! Korina espera conseguir un vuelo humanitario para regresar a Perú

Compartir Facebook

Korina Rivadeneira, quien decidió tomar un vuelo a Brasil junto a su pequeña Lara contó en ‘América Hoy’ que espera conseguir un vuelo humanitario para regresar a Perú y reencontrarse por fin con su esposo Mario Hart, a quien no pudo acompañar por el día de su cumpleaños.

En una nueva edición de ‘América Hoy’, la actriz comentó cómo fue su viaje a tierras brasileñas, sin embargo, al mismo tiempo lamentó no poder estar juntos a su esposito el día de su cumpleaños.

En esa línea, la modelo manifestó que intentó regresar cuanto antes a Perú, pero lamentablemente se cerraron las fronteras y por ello se encuentra a la espera de conseguir un vuelo humanitario.

“La verdad tenemos en que si se abra (las fronteras), de todas maneras estamos esperando algún vuelo humanitario. Las esperanzas están porque la chiquita está creciendo muchísimo y me muero si no comparte con Mario, si no la ve crecer, si no la disfruta”, comentó.

Por otro lado, Mario Hart manifestó que aunque si encuentra triste por el momento, entiende la situación de atraviesa su esposa. “Eventualmente trataría de ir para allá, encontrarlas, ahorita no pudo por el programa, tengo cosas que hacer aquí”, dijo.

Mario Hart en desacuerdo con tradición venezolana que Korina quiere imponer a su hija

En una nueva edición de ‘Papás en Pañales’, Mario Hart y Korina Rivadeneira mostraron el día a día con su pequeña Lara. Ambos, acostumbrados a pasarla bien, esta vez tuvieron una significativa diferencia que no pudieron disimular ante cámaras.

“¿Vas a acostumbrar a Larita a que te pida la bendición?”, preguntó un seguidor de la modelo. La actriz respondió de manera contundente que por supuesto le enseñará las costumbres de su país.

“Claro, Larita va a pedir la bendición, claro que sí”, dijo la exchica reality, sin embargo, la respuesta no le hizo mucha gracia a Mario Hart, por lo que ella le dijo: “hasta a ti te va a pedir, es bonito”.

MIRA TAMMBIÉN: Regresa ‘Madres, el musical