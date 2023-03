Angustiado papá organizó cumpleaños a hija fuera de tribunal porque no lo dejan verla

Compartir Facebook

Los padres siempre van a querer lo mejor para sus hijos, sobretodo si se trata de un día especial en sus vidas. Un ejemplo de esto es cuando están de cumpleaños y la familia de los pequeños se desvive para organizar una fiesta a la altura.

Sin embargo, a veces por distintas circunstancias de la vida, los padres se divorcian y uno de ellos debe alejarse de sus retoños.

Muchas veces esas separaciones no se dan en buenos términos y los padres separados tienen problemas para conseguir la tuición, o por lo menos el derecho a verlos durante algunos días de la semana.

Eso fue lo que ocurrió hace poco en Atizapán de Zaragoza, en México. Un padre divorciado se hizo cargo de su hija pero un tribunal le quitó la tuición y la pequeña fue derivada hasta un centro de menores.

El padre no ha podido estar con ella desde hace meses, por lo que se ha perdido cada momento de su vida.

Pide ver a su hija

Ahora, a través de TikTok, se dio a conocer una protesta que hizo el hombre luego de que no lo dejaran ver a la niña para su cumpleaños.

Se difundió un video en el que el padre le organizó una fiesta a su pequeña hija afuera de un juzgado para manifestarse en contra de la decisión del tribunal.

“Mi hija bárbara llegó golpeada al centro de convivencias y los psicólogos no lo pusieron en el informe. Hoy en su cumpleaños número 3, vine a festejarlo en la banqueta ya que este juez no me permitió ver a mi hija por segundo año consecutivo en su cumpleaños“, explicó el padre.