Angye Zapata confirma que ‘saliente’ de Martín Távara era su mejor amiga

Nuevamente Angye Zapata recibe otra decepción de parte del jugador Martín Távara y es que este último fue captado saliendo de una discoteca junto a quien sería la mejor amiga de Zapata.

A través del programa de Magaly Tv la Firme la jovencita se comunicó con la conductora para contar la verdad de los hechos pues nunca se hubiera imaginado que una persona tan cercana ella se involucrara con una persona que le hizo tanto daño.

Es así que Angye contó en exclusiva a Magaly que la mujer que acompaña a Martín era su mejor amiga Daniela Nicole y fue ella quien le aconsejaba que termine su relación con el jugador por todos los problemas que tenían.

“Ha venido a mi casa, ha dormido conmigo, hemos llorado juntas. Era mi amiga, pero (la amistad) se terminó por eso, porque se metió con él. Yo nunca me imaginé porque ella siempre me decía: ‘¿Qué haces con ese feo?’, lo insultaba, (me decía) que terminara con él. Estaba al pendiente”, señaló.

Pues en las imágenes captadas del jugador se le ve en actitudes cariñosas con la jovencita que aparentemente es su nueva conquista.

Además, recalcó que sintió cierto distanciamiento cuando la invitó a su cumpleaños y Nicole no asistió.