Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La balarina Angye Zapata salió al frente para defender a su novio el jugador de Sporting Cristal, Martín Távara, quien es acusado por la madre de su hija, Yomira Peña, de maltrato físico y psicológico.

Entérate de más: Jossmery sobre Fabio: “Lo voy a denunciar, porque puede ventilar más videos”

“Al principio fue todo bonito, un caballero, atento pero luego fue cambiando. En enero del 2019 fue la primera vez que me jaló el cabello porque no le quise dar mi celular, me quise ir del departamento y no me dejaba salir”, comentó Yomira a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

En ese sentido Angye, recordada por ser la manzana de la discordia en la relación de Josimar y la ex ‘Protagonista’, jura que pone las manos al fuego por el pelotero rimense. “No te voy a negar que hubo un problema, pero fue porque ella empezó a escribir cosas.

Además puedes leer: Melissa Paredes revela que sufre de hipotiroidismo: ‘Voy a vivir siempre con esto’

Eso de la llamada no fue verdad que la insultó, solamente le hice una pregunta a Martín y él me negó eso (…) Estoy con Martín desde mitad de marzo de este año. Tengo entendido que ellos no tienen nada desde que ella salió embarazada. Pongo las manos al fuego por él”, precisó la bailarina.

Sin embargo, la joven norteña le volteó la torta a la ex de Josimar, al señalar que el pelotero jugó a doble cachete, cuando la visitó en plena cuarentena y tuvieron un ‘choque y fuga’. “Cuando él estuvo en el norte, estuvo conmigo. Fue en junio de este año”, afirmó Yomira.

Además puedes leer: ¿Daniela Darcourt enamorada?: ‘No me gustan los amores incompletos’